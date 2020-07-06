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Surprise, AZ
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14733 W REDFIELD Road
Last updated November 8 2019 at 5:48 AM

14733 W REDFIELD Road

14733 West Redfield Road · No Longer Available
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Location

14733 West Redfield Road, Surprise, AZ 85379
Ashton Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
recently renovated
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14733 W REDFIELD Road have any available units?
14733 W REDFIELD Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 14733 W REDFIELD Road have?
Some of 14733 W REDFIELD Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14733 W REDFIELD Road currently offering any rent specials?
14733 W REDFIELD Road is not currently offering any rent specials.
Is 14733 W REDFIELD Road pet-friendly?
Yes, 14733 W REDFIELD Road is pet friendly.
Does 14733 W REDFIELD Road offer parking?
No, 14733 W REDFIELD Road does not offer parking.
Does 14733 W REDFIELD Road have units with washers and dryers?
No, 14733 W REDFIELD Road does not offer units with in unit laundry.
Does 14733 W REDFIELD Road have a pool?
No, 14733 W REDFIELD Road does not have a pool.
Does 14733 W REDFIELD Road have accessible units?
No, 14733 W REDFIELD Road does not have accessible units.
Does 14733 W REDFIELD Road have units with dishwashers?
Yes, 14733 W REDFIELD Road has units with dishwashers.
Does 14733 W REDFIELD Road have units with air conditioning?
No, 14733 W REDFIELD Road does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: None.
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