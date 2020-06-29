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Surprise, AZ
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13838 W VENTURA Street
Last updated March 16 2019 at 1:50 AM

13838 W VENTURA Street

13838 West Ventura Street · No Longer Available
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Location

13838 West Ventura Street, Surprise, AZ 85379
Litchfield Manor

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
pool
garage
media room
BEAUTIFUL 4 BED 2.5 BATH 3 CAR GARAGE. POOL WAS REDONE IN 2017 AND IS NOW PEBBLE TECH. A HUGE BEAUTIFUL KITCHEN WITH TONS OF UPGRADED CABINETS & LOTS OF COUNTER SPACE. BLACK UPGRADED APPLIANCES, A HUGE PANTRY AND BREAKFAST BAR. A BEAUTIFUL FORMAL LIVING ROOM. CUSTOM PAINT TOUCHES THROUGHOUT THIS HOME. UPGRADED FANS & LIGHT FIXTURES, AND SURROUND SOUND HOOKUP. A HUGE MASTER SUITE AND BATH W/ A HUGE WALK IN CLOSET. GARAGE EPOXY FLOORS AND MORE UPGRADED BUILT IN CABINETS. THE PERFECT BACKYARD WITH A POOL AND GRASSY PLAY AREA. THIS HOME IS A MUST SEE, IN A WONDERFUL NEIGHBORHOOD W/SHOPPING, MOVIE THEATER, RESTAURANTS, SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13838 W VENTURA Street have any available units?
13838 W VENTURA Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 13838 W VENTURA Street have?
Some of 13838 W VENTURA Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13838 W VENTURA Street currently offering any rent specials?
13838 W VENTURA Street is not currently offering any rent specials.
Is 13838 W VENTURA Street pet-friendly?
No, 13838 W VENTURA Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 13838 W VENTURA Street offer parking?
Yes, 13838 W VENTURA Street offers parking.
Does 13838 W VENTURA Street have units with washers and dryers?
No, 13838 W VENTURA Street does not offer units with in unit laundry.
Does 13838 W VENTURA Street have a pool?
Yes, 13838 W VENTURA Street has a pool.
Does 13838 W VENTURA Street have accessible units?
No, 13838 W VENTURA Street does not have accessible units.
Does 13838 W VENTURA Street have units with dishwashers?
Yes, 13838 W VENTURA Street has units with dishwashers.
Does 13838 W VENTURA Street have units with air conditioning?
No, 13838 W VENTURA Street does not have units with air conditioning.
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