All apartments in Queen Creek
Find more places like 23490 S 201ST Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Queen Creek, AZ
/
23490 S 201ST Street
Last updated September 21 2019 at 10:59 PM

23490 S 201ST Street

23490 South 201st Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Queen Creek
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Garage
See all
Apartments with Pool
See all

Location

23490 South 201st Street, Queen Creek, AZ 85142

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
LIVE THE GOOD LIFE IN THIS STUNNING FABULOUS CUSTOM HOME IN THE HIGHLY DESIRABLE TERRA RANCH LOCATED IN THE TOWN OF QUEEN CREEK AND CLOSE TO QUEEN CREEKS A RATED SCHOOLS, THIS IS A GORGEOUS CUSTOM HOME THAT HAS 4 BEDROOMS PLUS DEN , 5 BATHS AND IS SITUATED ON A OVERSIZED LOT. THIS HOME BOASTS HIGH VAULTED CEILINGS. AS YOU ENTER, YOU WILL NOTICE CUSTOM BLINDS, NEWER CARPET IN THE ENTIRE HOME, SPACIOUS GOURMET EAT IN KITCHEN W/ISLAND, MAPLE CABINETS WITH MOLDING, GRANITE COUNTERTOPS, AS WELL AS A GAS STOVE AND DOUBLE WALL OVEN. HUGE MASTER SUITE THAT OPENS INTO A LUXURIOUS MASTER BATHROOM WITH A OVERSIZED JACUZZI TUB AND A DOUBLE MASTER SHOWER RETREAT - THE MASTER BATHROOM IS A MUST SEE - THE BACKYARD IS A BONUS ! THERE IS A ENTERTAINERS DREAM COME TRUE WITH A SPARKLING POOL THAT HAS A CUSTOM GREY BOTTOM LAGOON LOOK AND AN OVERSIZED COVERED PATIO PERFECT FOR OUTDOOR EVENTS.
OFF THE 3 CAR GARAGE WITH NEW EPOXY FLOORS- YOU WILL SEE THERE IS AN AIR CONDITIONED ADDITIONAL STORAGE ROOM THAT COULD BE USED AS A OFFICE, PLAYROOM OR EVEN A WORKOUT ROOM- ENDLESS POSSIBILITIES- LOTS OF STORAGE SPACE IN THIS HOME AS WELL - AMPLE PARKING WITH A 3 CAR GARGE AND ENOUGH ROOM TO PARK 4 ADDITIONAL CARS IN DRIVEWAY. ALSO BOASTS WITH GATED RV PARKING . MORE CUSTOM FEATURES WORTH MENTIONING - PORCELAIN TILE , CUSTOM ENTRY DOOR , CENTRAL VACUUM , FIREPLACE AT LIVING , DEN OR OFFICE AT ENTRY , MASTER CLOSET IS OVERSIZED, KITCHEN MEDALLIONS - SO MANY POSSIBILITIES - - MAKE SURE AND ADD IT TO YOUR LIST OF MUST SEE HOMES

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23490 S 201ST Street have any available units?
23490 S 201ST Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queen Creek, AZ.
What amenities does 23490 S 201ST Street have?
Some of 23490 S 201ST Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23490 S 201ST Street currently offering any rent specials?
23490 S 201ST Street is not currently offering any rent specials.
Is 23490 S 201ST Street pet-friendly?
No, 23490 S 201ST Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queen Creek.
Does 23490 S 201ST Street offer parking?
Yes, 23490 S 201ST Street offers parking.
Does 23490 S 201ST Street have units with washers and dryers?
No, 23490 S 201ST Street does not offer units with in unit laundry.
Does 23490 S 201ST Street have a pool?
Yes, 23490 S 201ST Street has a pool.
Does 23490 S 201ST Street have accessible units?
No, 23490 S 201ST Street does not have accessible units.
Does 23490 S 201ST Street have units with dishwashers?
Yes, 23490 S 201ST Street has units with dishwashers.
Does 23490 S 201ST Street have units with air conditioning?
Yes, 23490 S 201ST Street has units with air conditioning.
Helpful Articles
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
The Best Cities for Singles 2019
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
9 Tips for Moving with Your Pet
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Town Center Apartments
22280 S 209th Way
Queen Creek, AZ 85142
Avilla Victoria
20450 E Ocotillo Rd
Queen Creek, AZ 85142

Similar Pages

Queen Creek 1 BedroomsQueen Creek 2 Bedrooms
Queen Creek Apartments with GarageQueen Creek Apartments with Parking
Queen Creek Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZAvondale, AZGoodyear, AZ
Casa Grande, AZMarana, AZFountain Hills, AZSun City, AZApache Junction, AZFlorence, AZAnthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZCarefree, AZ
Sun City West, AZEl Mirage, AZParadise Valley, AZNew River, AZGold Canyon, AZCave Creek, AZCoolidge, AZSan Tan Valley, AZMaricopa, AZSun Lakes, AZ

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College