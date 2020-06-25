23490 S 201ST Street

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OFF THE 3 CAR GARAGE WITH NEW EPOXY FLOORS- YOU WILL SEE THERE IS AN AIR CONDITIONED ADDITIONAL STORAGE ROOM THAT COULD BE USED AS A OFFICE, PLAYROOM OR EVEN A WORKOUT ROOM- ENDLESS POSSIBILITIES- LOTS OF STORAGE SPACE IN THIS HOME AS WELL - AMPLE PARKING WITH A 3 CAR GARGE AND ENOUGH ROOM TO PARK 4 ADDITIONAL CARS IN DRIVEWAY. ALSO BOASTS WITH GATED RV PARKING . MORE CUSTOM FEATURES WORTH MENTIONING - PORCELAIN TILE , CUSTOM ENTRY DOOR , CENTRAL VACUUM , FIREPLACE AT LIVING , DEN OR OFFICE AT ENTRY , MASTER CLOSET IS OVERSIZED, KITCHEN MEDALLIONS - SO MANY POSSIBILITIES - - MAKE SURE AND ADD IT TO YOUR LIST OF MUST SEE HOMES