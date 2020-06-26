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Phoenix, AZ
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5335 N 26TH Street
Last updated April 10 2020 at 11:35 PM

5335 N 26TH Street

5335 North 26th Street · No Longer Available
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Location

5335 North 26th Street, Phoenix, AZ 85016
Biltmore

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5335 N 26TH Street have any available units?
5335 N 26TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5335 N 26TH Street have?
Some of 5335 N 26TH Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5335 N 26TH Street currently offering any rent specials?
5335 N 26TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 5335 N 26TH Street pet-friendly?
No, 5335 N 26TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5335 N 26TH Street offer parking?
Yes, 5335 N 26TH Street offers parking.
Does 5335 N 26TH Street have units with washers and dryers?
No, 5335 N 26TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 5335 N 26TH Street have a pool?
Yes, 5335 N 26TH Street has a pool.
Does 5335 N 26TH Street have accessible units?
No, 5335 N 26TH Street does not have accessible units.
Does 5335 N 26TH Street have units with dishwashers?
Yes, 5335 N 26TH Street has units with dishwashers.
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