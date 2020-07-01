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Peoria, AZ
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9855 W SALTER Drive
Last updated May 7 2020 at 4:13 AM

9855 W SALTER Drive

9855 West Salter Drive · No Longer Available
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Location

9855 West Salter Drive, Peoria, AZ 85382
Camino Lago South

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9855 W SALTER Drive have any available units?
9855 W SALTER Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 9855 W SALTER Drive have?
Some of 9855 W SALTER Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9855 W SALTER Drive currently offering any rent specials?
9855 W SALTER Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9855 W SALTER Drive pet-friendly?
Yes, 9855 W SALTER Drive is pet friendly.
Does 9855 W SALTER Drive offer parking?
Yes, 9855 W SALTER Drive offers parking.
Does 9855 W SALTER Drive have units with washers and dryers?
No, 9855 W SALTER Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 9855 W SALTER Drive have a pool?
No, 9855 W SALTER Drive does not have a pool.
Does 9855 W SALTER Drive have accessible units?
No, 9855 W SALTER Drive does not have accessible units.
Does 9855 W SALTER Drive have units with dishwashers?
Yes, 9855 W SALTER Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
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