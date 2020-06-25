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Peoria, AZ
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9054 W CUSTER Lane
Last updated May 12 2019 at 5:59 PM

9054 W CUSTER Lane

9054 West Custer Lane · No Longer Available
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Location

9054 West Custer Lane, Peoria, AZ 85381

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
**BEAUTIFUL 4 BD HOME IN WONDERFUL LAKE COMMUNITY OF DESERT HARBOR!!!**ONLY 2 BLOCKS TO DESERT HARBOR PARK ON LAKE!**GREAT ROOM PLAN WITH ONE BD DOWN - TWO BD PLUS MASTER UP**BIG, EAT IN ISLAND KITCHEN-OPEN TO LARGE FAMILY ROOM WITH FIREPLACE**SPACIOUS MASTER SUITE WITH FRENCH DOOR TO BALCONY - DUAL SINKS, OVAL TUB AND SEPARATE SHOWER**COVERED PATIO AND ''EASY-CARE'' BACK YARD**50% OF CLEANING DEPOSIT IS NON REFUNDABLE - COVERS AN ADMINISTRATIVE FEE**ABSOLUTELY NO SMOKING INSIDE HOME**NO NON-ASSISTIVE PETS***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9054 W CUSTER Lane have any available units?
9054 W CUSTER Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 9054 W CUSTER Lane have?
Some of 9054 W CUSTER Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9054 W CUSTER Lane currently offering any rent specials?
9054 W CUSTER Lane is not currently offering any rent specials.
Is 9054 W CUSTER Lane pet-friendly?
Yes, 9054 W CUSTER Lane is pet friendly.
Does 9054 W CUSTER Lane offer parking?
Yes, 9054 W CUSTER Lane offers parking.
Does 9054 W CUSTER Lane have units with washers and dryers?
No, 9054 W CUSTER Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 9054 W CUSTER Lane have a pool?
No, 9054 W CUSTER Lane does not have a pool.
Does 9054 W CUSTER Lane have accessible units?
No, 9054 W CUSTER Lane does not have accessible units.
Does 9054 W CUSTER Lane have units with dishwashers?
Yes, 9054 W CUSTER Lane has units with dishwashers.
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