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Peoria, AZ
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8839 W RUTH Avenue
Last updated August 12 2019 at 11:12 AM

8839 W RUTH Avenue

8839 West Ruth Avenue · No Longer Available
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Location

8839 West Ruth Avenue, Peoria, AZ 85345
Westgreen Estates

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
fireplace
furnished
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
**BEAUTIFUL 4BD HOME WITH RV PARKING AND NO HOA!!!** ''GREAT ROOM'' PLAN!!!**NEW DESIGNER PAINT - BIG ''TRAVERTINE-LOOK'' TILE IN KITCHEN, GREAT ROOM, HALLS AND BATHS**NEW CARPET IN BEDROOMS**BAYED EATING AREA IN KITCHEN**GREAT ROOM WITH VAULTED CEILINGS AND FIREPLACE**EXTRA SLAB AND LOTS OF ROOM FOR RV (NO HOA!!!)**DEMAND PEORIA SCHOOLS!!!**REFRIGERATOR FURNISHED**ABSOLUTELY NO SMOKING INSIDE**50% OF CLEANING AND PET DEPOSITS ARE NON-REFUNDABLE - COVERS ADMINISTRATION FEE**PETS BY LANDLORD APPROVAL**NO LARGE DOGS OR CATS**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8839 W RUTH Avenue have any available units?
8839 W RUTH Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 8839 W RUTH Avenue have?
Some of 8839 W RUTH Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8839 W RUTH Avenue currently offering any rent specials?
8839 W RUTH Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8839 W RUTH Avenue pet-friendly?
Yes, 8839 W RUTH Avenue is pet friendly.
Does 8839 W RUTH Avenue offer parking?
Yes, 8839 W RUTH Avenue offers parking.
Does 8839 W RUTH Avenue have units with washers and dryers?
No, 8839 W RUTH Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 8839 W RUTH Avenue have a pool?
No, 8839 W RUTH Avenue does not have a pool.
Does 8839 W RUTH Avenue have accessible units?
No, 8839 W RUTH Avenue does not have accessible units.
Does 8839 W RUTH Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8839 W RUTH Avenue has units with dishwashers.
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