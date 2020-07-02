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Peoria, AZ
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8250 W ELECTRA Lane
Last updated April 25 2019 at 9:45 AM

8250 W ELECTRA Lane

8250 West Electra Lane · No Longer Available
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Location

8250 West Electra Lane, Peoria, AZ 85383

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8250 W ELECTRA Lane have any available units?
8250 W ELECTRA Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 8250 W ELECTRA Lane have?
Some of 8250 W ELECTRA Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8250 W ELECTRA Lane currently offering any rent specials?
8250 W ELECTRA Lane is not currently offering any rent specials.
Is 8250 W ELECTRA Lane pet-friendly?
No, 8250 W ELECTRA Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 8250 W ELECTRA Lane offer parking?
Yes, 8250 W ELECTRA Lane offers parking.
Does 8250 W ELECTRA Lane have units with washers and dryers?
No, 8250 W ELECTRA Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 8250 W ELECTRA Lane have a pool?
Yes, 8250 W ELECTRA Lane has a pool.
Does 8250 W ELECTRA Lane have accessible units?
No, 8250 W ELECTRA Lane does not have accessible units.
Does 8250 W ELECTRA Lane have units with dishwashers?
Yes, 8250 W ELECTRA Lane has units with dishwashers.
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