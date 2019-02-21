All apartments in Peoria
Find more places like 26086 N 108TH Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Peoria, AZ
/
26086 N 108TH Avenue
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

26086 N 108TH Avenue

26086 North 108th Avenue · (480) 430-9092
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Peoria
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Dog Friendly Apartments
See all
2 Bedrooms
See all

Location

26086 North 108th Avenue, Peoria, AZ 85383

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$7,500

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 2569 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
fire pit
pool
bbq/grill
THIS BEAUTIFUL HOME IS FULLY FURNISHED, & MOVE-IN READY FOR LONG TERM OR SHORT-TERM STAY. AMENITIES INCLUDE: TILE & BEAUTIFUL HARD WOOD FLOORING** SOARING CEILINGS, FORMAL DINING ROOM/DEN/PLAYROOM**GOURMET KITCHEN, W/UPGRADED CABINETS, STAINLESS STEEL APPLIANCES ,QUARTZ COUNTERTOPS, LARGE ISLAND w/seating,and a massive 'WALK IN' PANTRY** MASTER SUITE has DOUBLE SINKS, DOUBLE SHOWER HEAD SHOWER, and SPACIOUS WALK-IN CLOSETS* CORNER LOT with EXPANSIVE BACKYARD with PREMIUM VIEWS. ALSO HAS A SMALL PARK NEXT DOOR!! BUILT IN GAS GRILL, GAS FIRE PIT & FIRE BOWLS ACCENT BEAUTIFUL HEATED POOL. ARTIFICIAL TURF LAWN* CLOSE TO PEORIA SPORTS COMPLEX AND SURPRISE STADIUM!! **The owners want you to enjoy your stay- if there is anything special you want to request, please ask-- will try to accommodate

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 26086 N 108TH Avenue have any available units?
26086 N 108TH Avenue has a unit available for $7,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 26086 N 108TH Avenue have?
Some of 26086 N 108TH Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 26086 N 108TH Avenue currently offering any rent specials?
26086 N 108TH Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 26086 N 108TH Avenue pet-friendly?
No, 26086 N 108TH Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 26086 N 108TH Avenue offer parking?
No, 26086 N 108TH Avenue does not offer parking.
Does 26086 N 108TH Avenue have units with washers and dryers?
No, 26086 N 108TH Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 26086 N 108TH Avenue have a pool?
Yes, 26086 N 108TH Avenue has a pool.
Does 26086 N 108TH Avenue have accessible units?
No, 26086 N 108TH Avenue does not have accessible units.
Does 26086 N 108TH Avenue have units with dishwashers?
Yes, 26086 N 108TH Avenue has units with dishwashers.
Have a question for 26086 N 108TH Avenue?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Fountain Palms
8820 W Bell Rd
Peoria, AZ 85382
Stadium Vue Townhomes
7677 W Paradise Ln
Peoria, AZ 85382
Sonoma Ridge
8201 W Beardsley Rd
Peoria, AZ 85382
Enclave at Arrowhead
8092 W Paradise Ln
Peoria, AZ 85382
Tuscany Ridge
8203 W Oraibi Dr
Peoria, AZ 85382
Waterford at Peoria
14109 N 83rd Ave
Peoria, AZ 85381
Moxi
8650 W Peoria Ave
Peoria, AZ 85345
Villas on Olive
8201 West Olive Avenue
Peoria, AZ 85345

Similar Pages

Peoria 1 BedroomsPeoria 2 Bedrooms
Peoria Apartments with PoolPeoria Pet Friendly Places
Peoria Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZ
Surprise, AZAvondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZPrescott Valley, AZQueen Creek, AZ
Buckeye, AZFountain Hills, AZSun City, AZApache Junction, AZAnthem, AZTolleson, AZ

Nearby Neighborhoods

Fletcher Heights

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Yavapai College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity