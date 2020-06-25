All apartments in Goodyear
Find more places like 684 S 167TH Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Goodyear, AZ
/
684 S 167TH Drive
Last updated May 30 2019 at 2:14 AM

684 S 167TH Drive

684 South 167th Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Goodyear
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

684 South 167th Drive, Goodyear, AZ 85338
Canyon Trails

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
WOW, WHAT A CHARMER! NICELY UPGRADED 3 BEDROOM 2 BATH HOME IN DESIRABLE CANYON TRAILS SUBDIVISION! NEW CUSTOM PAINT, STAINLESS STEEL APPLIANCES,UPGRADED LIGHT FIXTURES, CEILING FANS IN EVERY ROOM! THE KITCHEN IS GORGEOUS WITH A HUGE EAT-IN BREAKFAST ROOM PLUS COUNTER AREA FROM THE FAMILY ROOM! VAULTED CEILINGS REALLY MAKE THIS HOME LOOK MUCH LARGER! NICE MASTER BATH WITH DOUBLE SINKS, CUSTOM PAINT AND LIGHTING! LEVELOR BLINDS THROUGHOUT! HUGE FULLY LANDSCAPED BACK YARD WITH DOUBLE PATIO & LARGE GRASSY AREA! CLOSE TO TARGET SUPER CENTER, WALK TO CANYON TRAILS ELEMENTARY SCHOOL! ENJOY EVERYTHING GOODYEAR HAS TO OFFER, BALL PARK, SHOPPING & DINING! THIS IS NOT YOUR AVERAGE RENTAL! THIS HOME WILL RENT FAST, CALL TODAY TO PREVIEW! OWNER AGENTS ARE LICENSED REALTORS IN THE STATE OF ARIZONA

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 684 S 167TH Drive have any available units?
684 S 167TH Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 684 S 167TH Drive have?
Some of 684 S 167TH Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 684 S 167TH Drive currently offering any rent specials?
684 S 167TH Drive is not currently offering any rent specials.
Is 684 S 167TH Drive pet-friendly?
No, 684 S 167TH Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Goodyear.
Does 684 S 167TH Drive offer parking?
Yes, 684 S 167TH Drive offers parking.
Does 684 S 167TH Drive have units with washers and dryers?
No, 684 S 167TH Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 684 S 167TH Drive have a pool?
No, 684 S 167TH Drive does not have a pool.
Does 684 S 167TH Drive have accessible units?
No, 684 S 167TH Drive does not have accessible units.
Does 684 S 167TH Drive have units with dishwashers?
Yes, 684 S 167TH Drive has units with dishwashers.
Does 684 S 167TH Drive have units with air conditioning?
No, 684 S 167TH Drive does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Best Cities for Pets 2019
9 Tips to Get Cheaper Rent
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
Top 10 Tips for Saving on Rent
13 Places to Get Free Moving Boxes
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Serafina
15400 W Goodyear Blvd N
Goodyear, AZ 85338
Desert Green Villas
1425 North Palo Verde Drive
Goodyear, AZ 85338
Country Aire
1701 N Palo Verde Dr
Goodyear, AZ 85338
Palm Valley Villas
4200 N Falcon Dr
Goodyear, AZ 85395
Park Shadows
620 N Litchfield Rd
Goodyear, AZ 85338
Acero Estrella Commons
15380 West Fillmore Street
Goodyear, AZ 85338
Amiya
1830 N 145th Ave
Goodyear, AZ 85395
Palm Valley
1891 N Litchfield Rd
Goodyear, AZ 85395

Similar Pages

Goodyear 1 BedroomsGoodyear 2 Bedrooms
Goodyear Apartments with ParkingGoodyear Apartments with Pool
Goodyear Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZ
Surprise, AZAvondale, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZBuckeye, AZFountain Hills, AZSun City, AZApache Junction, AZ
Florence, AZAnthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZCarefree, AZSun City West, AZEl Mirage, AZParadise Valley, AZ

Nearby Neighborhoods

Palm Valley

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College