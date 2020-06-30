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Goodyear, AZ
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17284 W MIAMI Street
Last updated May 19 2020 at 5:35 AM

17284 W MIAMI Street

17284 W Miami St · No Longer Available
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Location

17284 W Miami St, Goodyear, AZ 85338

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17284 W MIAMI Street have any available units?
17284 W MIAMI Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 17284 W MIAMI Street have?
Some of 17284 W MIAMI Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17284 W MIAMI Street currently offering any rent specials?
17284 W MIAMI Street is not currently offering any rent specials.
Is 17284 W MIAMI Street pet-friendly?
No, 17284 W MIAMI Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Goodyear.
Does 17284 W MIAMI Street offer parking?
Yes, 17284 W MIAMI Street offers parking.
Does 17284 W MIAMI Street have units with washers and dryers?
Yes, 17284 W MIAMI Street offers units with in unit laundry.
Does 17284 W MIAMI Street have a pool?
No, 17284 W MIAMI Street does not have a pool.
Does 17284 W MIAMI Street have accessible units?
No, 17284 W MIAMI Street does not have accessible units.
Does 17284 W MIAMI Street have units with dishwashers?
Yes, 17284 W MIAMI Street has units with dishwashers.
Does 17284 W MIAMI Street have units with air conditioning?
No, 17284 W MIAMI Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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