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Goodyear, AZ
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14208 W COLUMBUS Avenue
Last updated August 9 2019 at 7:13 AM

14208 W COLUMBUS Avenue

14208 West Columbus Avenue · No Longer Available
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Location

14208 West Columbus Avenue, Goodyear, AZ 85395
Sunrise

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14208 W COLUMBUS Avenue have any available units?
14208 W COLUMBUS Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 14208 W COLUMBUS Avenue have?
Some of 14208 W COLUMBUS Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14208 W COLUMBUS Avenue currently offering any rent specials?
14208 W COLUMBUS Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 14208 W COLUMBUS Avenue pet-friendly?
No, 14208 W COLUMBUS Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Goodyear.
Does 14208 W COLUMBUS Avenue offer parking?
Yes, 14208 W COLUMBUS Avenue offers parking.
Does 14208 W COLUMBUS Avenue have units with washers and dryers?
No, 14208 W COLUMBUS Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 14208 W COLUMBUS Avenue have a pool?
No, 14208 W COLUMBUS Avenue does not have a pool.
Does 14208 W COLUMBUS Avenue have accessible units?
No, 14208 W COLUMBUS Avenue does not have accessible units.
Does 14208 W COLUMBUS Avenue have units with dishwashers?
Yes, 14208 W COLUMBUS Avenue has units with dishwashers.
Does 14208 W COLUMBUS Avenue have units with air conditioning?
No, 14208 W COLUMBUS Avenue does not have units with air conditioning.
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