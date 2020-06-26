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Goodyear, AZ
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14168 W CLARENDON Avenue
Last updated July 4 2019 at 9:46 AM

14168 W CLARENDON Avenue

14168 West Clarendon Avenue · No Longer Available
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Location

14168 West Clarendon Avenue, Goodyear, AZ 85395
Sunrise

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
**NEW CARPET INSTALL 07-01-19**BEAUTIFUL 3BD WITH DEN/LOFT + POOL IN DEMAND AREA!!!**OPEN FLOOR PLAN WITH LARGE ''GREAT ROOM'' NEXT TO KITCHEN**KITCHEN HAS CERAMIC TILE FLOORS AND OAK CABINETS**DINING AREA WITH VIEW OF POOL**NICE LOFT UPSTAIRS COULD BE PLAY ROOM OR OFFICE**MASTER PLUS 2 OTHER BEDROOMS UPSTAIRS**LUSH BACK YARD WITH FENCED PEBBLE-TEC POOL AND GRASS AREA**INCLUDES WASHER, DRYER AND REFRIGERATOR!!!**NO SMOKING ALLOWED IN HOME**50% OF CLEANING DEPOSIT IS NOT REFUNDABLE - COVERS AN ADMINISTRATIVE FEE** OWNER DOES NOT PROVIDE POOL SERVICE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14168 W CLARENDON Avenue have any available units?
14168 W CLARENDON Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 14168 W CLARENDON Avenue have?
Some of 14168 W CLARENDON Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14168 W CLARENDON Avenue currently offering any rent specials?
14168 W CLARENDON Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 14168 W CLARENDON Avenue pet-friendly?
No, 14168 W CLARENDON Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Goodyear.
Does 14168 W CLARENDON Avenue offer parking?
Yes, 14168 W CLARENDON Avenue offers parking.
Does 14168 W CLARENDON Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 14168 W CLARENDON Avenue offers units with in unit laundry.
Does 14168 W CLARENDON Avenue have a pool?
Yes, 14168 W CLARENDON Avenue has a pool.
Does 14168 W CLARENDON Avenue have accessible units?
No, 14168 W CLARENDON Avenue does not have accessible units.
Does 14168 W CLARENDON Avenue have units with dishwashers?
Yes, 14168 W CLARENDON Avenue has units with dishwashers.
Does 14168 W CLARENDON Avenue have units with air conditioning?
No, 14168 W CLARENDON Avenue does not have units with air conditioning.
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