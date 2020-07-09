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Glendale, AZ
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6340 W TONOPAH Drive
Last updated October 26 2019 at 7:08 AM

6340 W TONOPAH Drive

6340 West Tonopah Drive · No Longer Available
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Location

6340 West Tonopah Drive, Glendale, AZ 85308
Arrowhead Ranch

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6340 W TONOPAH Drive have any available units?
6340 W TONOPAH Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 6340 W TONOPAH Drive have?
Some of 6340 W TONOPAH Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6340 W TONOPAH Drive currently offering any rent specials?
6340 W TONOPAH Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6340 W TONOPAH Drive pet-friendly?
No, 6340 W TONOPAH Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 6340 W TONOPAH Drive offer parking?
Yes, 6340 W TONOPAH Drive offers parking.
Does 6340 W TONOPAH Drive have units with washers and dryers?
No, 6340 W TONOPAH Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6340 W TONOPAH Drive have a pool?
Yes, 6340 W TONOPAH Drive has a pool.
Does 6340 W TONOPAH Drive have accessible units?
No, 6340 W TONOPAH Drive does not have accessible units.
Does 6340 W TONOPAH Drive have units with dishwashers?
No, 6340 W TONOPAH Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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