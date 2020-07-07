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Glendale, AZ
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5905 W BLACKHAWK Drive
Last updated February 6 2020 at 10:38 AM

5905 W BLACKHAWK Drive

5905 West Blackhawk Drive · No Longer Available
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Location

5905 West Blackhawk Drive, Glendale, AZ 85308
Arrowhead Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5905 W BLACKHAWK Drive have any available units?
5905 W BLACKHAWK Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 5905 W BLACKHAWK Drive have?
Some of 5905 W BLACKHAWK Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5905 W BLACKHAWK Drive currently offering any rent specials?
5905 W BLACKHAWK Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5905 W BLACKHAWK Drive pet-friendly?
Yes, 5905 W BLACKHAWK Drive is pet friendly.
Does 5905 W BLACKHAWK Drive offer parking?
Yes, 5905 W BLACKHAWK Drive offers parking.
Does 5905 W BLACKHAWK Drive have units with washers and dryers?
No, 5905 W BLACKHAWK Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5905 W BLACKHAWK Drive have a pool?
Yes, 5905 W BLACKHAWK Drive has a pool.
Does 5905 W BLACKHAWK Drive have accessible units?
No, 5905 W BLACKHAWK Drive does not have accessible units.
Does 5905 W BLACKHAWK Drive have units with dishwashers?
Yes, 5905 W BLACKHAWK Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
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