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Glendale, AZ
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5458 N 77TH Drive
Last updated August 21 2019 at 11:25 PM

5458 N 77TH Drive

5458 North 77th Drive · No Longer Available
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Location

5458 North 77th Drive, Glendale, AZ 85303

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5458 N 77TH Drive have any available units?
5458 N 77TH Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 5458 N 77TH Drive have?
Some of 5458 N 77TH Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5458 N 77TH Drive currently offering any rent specials?
5458 N 77TH Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5458 N 77TH Drive pet-friendly?
Yes, 5458 N 77TH Drive is pet friendly.
Does 5458 N 77TH Drive offer parking?
Yes, 5458 N 77TH Drive offers parking.
Does 5458 N 77TH Drive have units with washers and dryers?
No, 5458 N 77TH Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5458 N 77TH Drive have a pool?
No, 5458 N 77TH Drive does not have a pool.
Does 5458 N 77TH Drive have accessible units?
No, 5458 N 77TH Drive does not have accessible units.
Does 5458 N 77TH Drive have units with dishwashers?
Yes, 5458 N 77TH Drive has units with dishwashers.
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