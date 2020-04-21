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Gilbert, AZ
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3939 S RIM Road
Last updated October 20 2019 at 7:20 AM

3939 S RIM Road

3939 South Rim Road · No Longer Available
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Location

3939 South Rim Road, Gilbert, AZ 85297
Power Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
pool
hot tub
GREAT LOCATION and COMMUNITY - POWER RANCH! TONS OF UPGRADED!!!! OPEN GREAT ROOM FLOOR PLAN. KITCHEN HAS CHERRY STAINED CABINETS & GRANITE COUNTER TOPS, Washer/Dryer & Refrigerator ,TWO TONE PAINT,NEW PLUSH CARPET & NEWER TILE THROUGHOUT. LOW MAINTENANCE HOME & YARD WITH BRICK PAVERS. Easy access to freeways in minutes. CLOSE TO SHOPPING SAN TAN VILLAGE MALL, RESTAURANTS AND MANY GROCERY STORES. COMMUNITY Park is just across the street. POWER RANCH MANY amenities - CLUBHOUSE, POOL, PARKS, SPA, WALKING TRAILS AND CATCH & RELEASE LAKES! THIS HOME IS A MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3939 S RIM Road have any available units?
3939 S RIM Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 3939 S RIM Road have?
Some of 3939 S RIM Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3939 S RIM Road currently offering any rent specials?
3939 S RIM Road is not currently offering any rent specials.
Is 3939 S RIM Road pet-friendly?
No, 3939 S RIM Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 3939 S RIM Road offer parking?
No, 3939 S RIM Road does not offer parking.
Does 3939 S RIM Road have units with washers and dryers?
Yes, 3939 S RIM Road offers units with in unit laundry.
Does 3939 S RIM Road have a pool?
Yes, 3939 S RIM Road has a pool.
Does 3939 S RIM Road have accessible units?
No, 3939 S RIM Road does not have accessible units.
Does 3939 S RIM Road have units with dishwashers?
Yes, 3939 S RIM Road has units with dishwashers.
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