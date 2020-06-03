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3278 East Franklin Avenue
Last updated June 17 2020 at 11:38 PM

3278 East Franklin Avenue

3278 East Franklin Avenue · (602) 899-1987
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Location

3278 East Franklin Avenue, Gilbert, AZ 85295
Lyons Gate

Price and availability

INFO PROVIDED BY Rently

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,600

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3 Bed · 2.5 Bath · 1488 sqft

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Amenities

pet friendly
recently renovated
pool
ceiling fan
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
recently renovated
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
pool
cats allowed
BACK ON THE MARKET AFTER APPROVED APPLICANT BACKED OUT! A LITTLE CLEAN UP AND REPAIR WORK IS STILL GOING ON, BUT THE HOUSE IS AVAILABLE FOR MOVE IN. NEW CARPETING HAS JUST BEEN INSTALLED THROUGHOUT. BEAUTIFULLY UPGRADED 3 BEDROOM, 2.5 BATHROOM HOME IN GILBERT. LOTS OF 18 INCH TILE, 15 X 12 MASTER AND GENEROUS 14 X 10 SECOND BEDROOM. CUSTOM PAINT, CEILING FANS AND TWO INCH BLINDS THROUGHOUT. ALL APPLIANCES INCLUDED. COMMUNITY POOL AND GREAT PARKS. NO CATS ALLOWED. RENT SHOWN DOES NOT INCLUDE CITY RENTAL TAX (1.5%). SORRY, NO VOUCHERS CAN BE ACCEPTED. $200.00 ADMIN FEE DUE AT SIGNING.
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3278 East Franklin Avenue have any available units?
3278 East Franklin Avenue has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 3278 East Franklin Avenue have?
Some of 3278 East Franklin Avenue's amenities include pet friendly, recently renovated, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3278 East Franklin Avenue currently offering any rent specials?
3278 East Franklin Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 3278 East Franklin Avenue pet-friendly?
Yes, 3278 East Franklin Avenue is pet friendly.
Does 3278 East Franklin Avenue offer parking?
No, 3278 East Franklin Avenue does not offer parking.
Does 3278 East Franklin Avenue have units with washers and dryers?
No, 3278 East Franklin Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 3278 East Franklin Avenue have a pool?
Yes, 3278 East Franklin Avenue has a pool.
Does 3278 East Franklin Avenue have accessible units?
No, 3278 East Franklin Avenue does not have accessible units.
Does 3278 East Franklin Avenue have units with dishwashers?
No, 3278 East Franklin Avenue does not have units with dishwashers.
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