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Gilbert, AZ
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1931 E SHANNON Street
Last updated February 21 2020 at 4:49 AM

1931 E SHANNON Street

1931 East Shannon Street · No Longer Available
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Location

1931 East Shannon Street, Gilbert, AZ 85295

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
basketball court
parking
pool
garage
tennis court
LOCATION! GREAT NEIGHBORHOOD .WITH COMMUNITY POOL,BASKETBALL COURTS & TENNIS COURTS , THIS 3 BEDROOM 2 BATH AND A DEN HOME OFFERS A GREAT FLOOR PLAN, 2 CAR GARAGE ,LARGE MASTER WITH EN SUITE WITH SEPARATE TUB AND SHOWER, RAISED VANITY AND A HUGE MASTER CLOSET WITH A ELFA SHELVING SYSTEM-TRULY AMAZING ! THE KITCHEN HAS GRANITE COUNTER TOPS, LOTS OF CABINETS, AND STAINLESS APPLIANCES. ALSO COMES WITH A STAINLESS GE FRIDGE THAT IS LESS THEN 1 YEAR OLD, INCLUDES A NEWER WASHER/DRYER, SOLAR WATER HEATER TO SAVE ON MONEY, CUSTOM BLINDS INCLUDED , ALL ROOMS HAVE CEILING FANS, AND A GORGEOUS SPARKLING POOL!!ALL SECONDARY BEDROOMS HAVE NEWER WOOD FLOORING , ANY WINDOWS FACING THE SUN WERE REPLACED IN 2014 TO ENERGY EFFICIENT WINDOWS (ONLY A FEW ARE NOT) COME ENJOY YOUR OWN SPARKLING POOL!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1931 E SHANNON Street have any available units?
1931 E SHANNON Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 1931 E SHANNON Street have?
Some of 1931 E SHANNON Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1931 E SHANNON Street currently offering any rent specials?
1931 E SHANNON Street is not currently offering any rent specials.
Is 1931 E SHANNON Street pet-friendly?
No, 1931 E SHANNON Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 1931 E SHANNON Street offer parking?
Yes, 1931 E SHANNON Street offers parking.
Does 1931 E SHANNON Street have units with washers and dryers?
Yes, 1931 E SHANNON Street offers units with in unit laundry.
Does 1931 E SHANNON Street have a pool?
Yes, 1931 E SHANNON Street has a pool.
Does 1931 E SHANNON Street have accessible units?
No, 1931 E SHANNON Street does not have accessible units.
Does 1931 E SHANNON Street have units with dishwashers?
Yes, 1931 E SHANNON Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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