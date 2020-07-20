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Avondale, AZ
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11174 W BADEN Street
Last updated June 16 2019 at 10:38 AM

11174 W BADEN Street

11174 West Baden Street · No Longer Available
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Location

11174 West Baden Street, Avondale, AZ 85323

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
alarm system
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11174 W BADEN Street have any available units?
11174 W BADEN Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Avondale Rent Report.
What amenities does 11174 W BADEN Street have?
Some of 11174 W BADEN Street's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11174 W BADEN Street currently offering any rent specials?
11174 W BADEN Street is not currently offering any rent specials.
Is 11174 W BADEN Street pet-friendly?
No, 11174 W BADEN Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Avondale.
Does 11174 W BADEN Street offer parking?
Yes, 11174 W BADEN Street offers parking.
Does 11174 W BADEN Street have units with washers and dryers?
No, 11174 W BADEN Street does not offer units with in unit laundry.
Does 11174 W BADEN Street have a pool?
Yes, 11174 W BADEN Street has a pool.
Does 11174 W BADEN Street have accessible units?
No, 11174 W BADEN Street does not have accessible units.
Does 11174 W BADEN Street have units with dishwashers?
Yes, 11174 W BADEN Street has units with dishwashers.
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