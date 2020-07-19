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Reston, VA
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1628 OAK SPRING WAY
Last updated July 16 2020 at 11:40 PM

1628 OAK SPRING WAY

1628 Oak Spring Way · No Longer Available
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Location

1628 Oak Spring Way, Reston, VA 20190

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
basketball court
on-site laundry
parking
playground
pool
bike storage
media room
tennis court
RARELY AVAILABLE OAK SPRING WAY TOWNHOUSE FOR LEASE! OVER 2000 SQ FEET! OPEN FLOOR PLAN! WALK THRU THE LIVING ROOM AND DINING AREA TO THE KITCHEN AND DECK! DECK OVERLOOKS TREES AND COMMON SPACE AND YOU CAN SEE THE PATH TO LAKE FAIRFAX PARK!! LAKE FAIRFAX PARK IS 470+ ACRES OF GORGEOUS LAND AVAILABLE FOR FISHING, TAKING WALKS, AND ENJOYING THE LARGE WATER PARK! WHAT A PEACEFUL SETTING! HARDWOOD FLOORS! UPDATED KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, NICE BACK SPLASH, LED LIGHTS AND UNDER COUNTER LIGHTING! NEWLY PAINTED! NEW CARPET ON THE UPPER LEVEL! 3 BEDROOMS INCLUDING OWNER'S BEDROOM WITH LARGE WALK IN CLOSET AND BATHROOM WITH DOUBLE SINKS! LOWER LEVEL IS FULLY FINISHED! "BEDROOM" AND FULL BATH! LARGE REC ROOM WITH CORNER WBFP AND A WALL OF BUILT IN SHELVES! LAUNDRY ROOM IS OFF THE REC ROOM WITH BRAND NEW WASHER AND DRYER! DOORS OPEN TO BACKYARD LOOKING OUT TO TREES! STORAGE SHED IS UNDER DECK FOR BIKE STORAGE! 2 ASSIGNED PARKING SPACES IN FRONT! COMMUNITY FEATURES PLAYGROUNDS, POOLS, TENNIS, SOCCER, BASKETBALL, BASEBALL COURTS, FIELDS, WATER/LAKE PRIVILEGES, PICNIC AREAS, BIKING/WALKING TRAILS, NATURE CENTER, AND MUCH MORE! LOCATION IS PRIME! ABOUT 1 MILE TO WIEHLE METRO STATION! ABOUT 2 MILES AWAY FROM RESTON TOWN CENTER WITH SHOPS, RESTAURANTS, MOVIE THEATER , BALDUCCI'S AND CVS! DULLES AIRPORT IS ABOUT 10 MINUTES AWAY! EASY ACCESS TO TOLL ROAD, ROUTE 7, AND FAIRFAX COUNTY PARKWAY! PLEASE REMEMBER TO WEAR A MASK AND EITHER TAKE OFF SHOES OR USE PROVIDED SHOE COVERS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1628 OAK SPRING WAY have any available units?
1628 OAK SPRING WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Reston, VA.
How much is rent in Reston, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Reston Rent Report.
What amenities does 1628 OAK SPRING WAY have?
Some of 1628 OAK SPRING WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1628 OAK SPRING WAY currently offering any rent specials?
1628 OAK SPRING WAY is not currently offering any rent specials.
Is 1628 OAK SPRING WAY pet-friendly?
No, 1628 OAK SPRING WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Reston.
Does 1628 OAK SPRING WAY offer parking?
Yes, 1628 OAK SPRING WAY offers parking.
Does 1628 OAK SPRING WAY have units with washers and dryers?
Yes, 1628 OAK SPRING WAY offers units with in unit laundry.
Does 1628 OAK SPRING WAY have a pool?
Yes, 1628 OAK SPRING WAY has a pool.
Does 1628 OAK SPRING WAY have accessible units?
No, 1628 OAK SPRING WAY does not have accessible units.
Does 1628 OAK SPRING WAY have units with dishwashers?
Yes, 1628 OAK SPRING WAY has units with dishwashers.
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