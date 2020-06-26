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Centreville, VA
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5621 SHERBORNE KNOLLS
Last updated June 17 2020 at 5:05 PM

5621 SHERBORNE KNOLLS

5621 Sherborne Knolls · (703) 909-3369
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Location

5621 Sherborne Knolls, Centreville, VA 20120

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,250

Click to see floorplan

4 Bed · 4 Bath · 1714 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
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hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
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Property Amenities
cats allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5621 SHERBORNE KNOLLS have any available units?
5621 SHERBORNE KNOLLS has a unit available for $2,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5621 SHERBORNE KNOLLS have?
Some of 5621 SHERBORNE KNOLLS's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5621 SHERBORNE KNOLLS currently offering any rent specials?
5621 SHERBORNE KNOLLS is not currently offering any rent specials.
Is 5621 SHERBORNE KNOLLS pet-friendly?
Yes, 5621 SHERBORNE KNOLLS is pet friendly.
Does 5621 SHERBORNE KNOLLS offer parking?
Yes, 5621 SHERBORNE KNOLLS offers parking.
Does 5621 SHERBORNE KNOLLS have units with washers and dryers?
Yes, 5621 SHERBORNE KNOLLS offers units with in unit laundry.
Does 5621 SHERBORNE KNOLLS have a pool?
No, 5621 SHERBORNE KNOLLS does not have a pool.
Does 5621 SHERBORNE KNOLLS have accessible units?
No, 5621 SHERBORNE KNOLLS does not have accessible units.
Does 5621 SHERBORNE KNOLLS have units with dishwashers?
Yes, 5621 SHERBORNE KNOLLS has units with dishwashers.
Does 5621 SHERBORNE KNOLLS have units with air conditioning?
No, 5621 SHERBORNE KNOLLS does not have units with air conditioning.
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