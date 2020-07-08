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Centreville, VA
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5266 GLEN MEADOW DRIVE
Last updated June 7 2020 at 11:31 PM

5266 GLEN MEADOW DRIVE

5266 Glen Meadow Drive · No Longer Available
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Location

5266 Glen Meadow Drive, Centreville, VA 20120

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
*** 3 LEVEL, 3 BEDROOM, 3.5 BATH END UNIT TOWNHOUSE *** BACKS TO COMMON AREA LOCATED IN DESIRABLE & WELL MAINTAINED SULLY STATION COMMUNITY *** COMPLETELY RENOVATED IN 2019, STAINLESS STEEL APPLIANCES: REFRIGERATOR , STOVE AND MICROWAVE, GRANITE COUNTER TOP, NEW SINK AND FAUCET, NEW KITCHEN FLOOR, NEW WINDOWS, NEW CARPETING AND FRESH PAINT *** UPDATED BATHROOMS *** LARGE 19 X 14 DECK AND WALKOUT BASEMENT WITH FIREPLACE *** PLEASE USE THIS LINK TO THE VIRTUAL TOUR : https://www.youtube.com/watch?v=27Udg7zR-08&feature=youtu.be

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5266 GLEN MEADOW DRIVE have any available units?
5266 GLEN MEADOW DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Centreville, VA.
What amenities does 5266 GLEN MEADOW DRIVE have?
Some of 5266 GLEN MEADOW DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5266 GLEN MEADOW DRIVE currently offering any rent specials?
5266 GLEN MEADOW DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 5266 GLEN MEADOW DRIVE pet-friendly?
No, 5266 GLEN MEADOW DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Centreville.
Does 5266 GLEN MEADOW DRIVE offer parking?
No, 5266 GLEN MEADOW DRIVE does not offer parking.
Does 5266 GLEN MEADOW DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 5266 GLEN MEADOW DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 5266 GLEN MEADOW DRIVE have a pool?
No, 5266 GLEN MEADOW DRIVE does not have a pool.
Does 5266 GLEN MEADOW DRIVE have accessible units?
No, 5266 GLEN MEADOW DRIVE does not have accessible units.
Does 5266 GLEN MEADOW DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 5266 GLEN MEADOW DRIVE has units with dishwashers.
Does 5266 GLEN MEADOW DRIVE have units with air conditioning?
No, 5266 GLEN MEADOW DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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