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Centreville, VA
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14544 PICKET OAKS ROAD
Last updated September 18 2019 at 7:52 PM

14544 PICKET OAKS ROAD

14544 Picket Oaks Road · No Longer Available
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Location

14544 Picket Oaks Road, Centreville, VA 20121

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
accessible
parking
garage
BEAUTIFUL BRICK FRONT LUXURY HOME WITH FRONT PORCH, 4 BR + OFFICE, 3.50 BA, 2 CAR GARAGE, LARGE DECK, FULLY FINISHED BASEMENT WITH FULL BATH AND DEN. **UPDATED/UPGRADED: FRESH PAINTS, BRAND-NEW WATER-HEATER, A/C HEATING, LIGHT FIXTURES, CEILING FANS ~ SUNNY SPACIOUS ROOMS WITH HIGH CEILINGS! ~ LARGE KITCHEN WITH GRANITE COUNTER-TOPS AND CENTER ISLAND, STAINLESS STEEL APPLIANCES ~ GLEAMING HARDWOOD FLOORS AT FOYER, OFFICE, LIVING ROOM AND FORMAL DINING ROOM ~ FAMILY ROOM WITH GAS FIREPLACE, AND BRAND-NEW CARPETS, WALK-OUT TO LARGE DECK, GREAT FOR ENTERTAIN ~ HUGE MASTER BEDROOM WITH HARDWOOD FLOORS, ALL OTHER BEDROOMS WITH BRAND-NEW CARPETS, AND SO MUCH MORE! ~ VERY NICE AND CLEAN!! AVAILABLE IMMEDIATELY. HURRY!!! **OWNER IS REAL ESTATE AGENT** **NO Pet(s)** **Tenant Must Have Good Credit.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14544 PICKET OAKS ROAD have any available units?
14544 PICKET OAKS ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Centreville, VA.
What amenities does 14544 PICKET OAKS ROAD have?
Some of 14544 PICKET OAKS ROAD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14544 PICKET OAKS ROAD currently offering any rent specials?
14544 PICKET OAKS ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 14544 PICKET OAKS ROAD pet-friendly?
No, 14544 PICKET OAKS ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Centreville.
Does 14544 PICKET OAKS ROAD offer parking?
Yes, 14544 PICKET OAKS ROAD offers parking.
Does 14544 PICKET OAKS ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 14544 PICKET OAKS ROAD offers units with in unit laundry.
Does 14544 PICKET OAKS ROAD have a pool?
No, 14544 PICKET OAKS ROAD does not have a pool.
Does 14544 PICKET OAKS ROAD have accessible units?
Yes, 14544 PICKET OAKS ROAD has accessible units.
Does 14544 PICKET OAKS ROAD have units with dishwashers?
Yes, 14544 PICKET OAKS ROAD has units with dishwashers.
Does 14544 PICKET OAKS ROAD have units with air conditioning?
Yes, 14544 PICKET OAKS ROAD has units with air conditioning.
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