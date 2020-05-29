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20407 BLUE TRINITY
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

20407 BLUE TRINITY

20407 Blue Trinity · No Longer Available
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Location

20407 Blue Trinity, San Antonio, TX 78259

Amenities

patio / balcony
garage
bathtub
carpet
Unit Amenities
bathtub
carpet
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
ONE OF PULTE BUILDERS MOST POPULAR ONE STORY FLOOR PLANS WITH 1969 S.F. THIS 4 BEDROOMS HOME FEATURES SEPERATE PRIVATE STUDY W/GLASS DOORS, HUGE OPEN KITCHEN WITH LARGE ISLAND, CERAMIC TILE FLOORS IN KITCHEN, BREAKFAST , HALLS & ALL WET AREAS. MASTER SUITE W/DELUX BATH, GARDEN TUB, SEPARATE SHOWER, SPINKLER SYSTEM & LANDSCAPE YARD . EASY ACCESS TO LOOP 1604 FROM BULVERDE RD. SHOPPING, SCHOOLS AND RESTAURANTS ARE ONLY MINUTES AWAY. FRESHLY PAINTED AND NEW CARPET WILL BE INSTALLED PRIOR TO MOVE IN

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20407 BLUE TRINITY have any available units?
20407 BLUE TRINITY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 20407 BLUE TRINITY have?
Some of 20407 BLUE TRINITY's amenities include patio / balcony, garage, and bathtub. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20407 BLUE TRINITY currently offering any rent specials?
20407 BLUE TRINITY isn't currently offering any rent specials.
Is 20407 BLUE TRINITY pet-friendly?
No, 20407 BLUE TRINITY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 20407 BLUE TRINITY offer parking?
Yes, 20407 BLUE TRINITY does offer parking.
Does 20407 BLUE TRINITY have units with washers and dryers?
No, 20407 BLUE TRINITY does not offer units with in unit laundry.
Does 20407 BLUE TRINITY have a pool?
No, 20407 BLUE TRINITY does not have a pool.
Does 20407 BLUE TRINITY have accessible units?
No, 20407 BLUE TRINITY does not have accessible units.
Does 20407 BLUE TRINITY have units with dishwashers?
No, 20407 BLUE TRINITY does not have units with dishwashers.
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