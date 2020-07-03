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4664 Perthshire Court
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4664 Perthshire Court

4664 Perthshire Court · No Longer Available
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Location

4664 Perthshire Court, Plano, TX 75024

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
new construction
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4664 Perthshire Court have any available units?
4664 Perthshire Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 4664 Perthshire Court have?
Some of 4664 Perthshire Court's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4664 Perthshire Court currently offering any rent specials?
4664 Perthshire Court is not currently offering any rent specials.
Is 4664 Perthshire Court pet-friendly?
No, 4664 Perthshire Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 4664 Perthshire Court offer parking?
Yes, 4664 Perthshire Court offers parking.
Does 4664 Perthshire Court have units with washers and dryers?
No, 4664 Perthshire Court does not offer units with in unit laundry.
Does 4664 Perthshire Court have a pool?
Yes, 4664 Perthshire Court has a pool.
Does 4664 Perthshire Court have accessible units?
No, 4664 Perthshire Court does not have accessible units.
Does 4664 Perthshire Court have units with dishwashers?
Yes, 4664 Perthshire Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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