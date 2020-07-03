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337 Metropolitan Drive
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337 Metropolitan Drive

337 Metropolitan Drive · No Longer Available
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Location

337 Metropolitan Drive, Plano, TX 75023

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
dog park
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
BEAUTIFUL AND WELL MAINTAINED TOWN HOME IN THE HEART OF PLANO! WELL COMPLIMENTED WITH ENGINEERED WOOD FLOORS, GARAGE EPOXY FLOORING AND INTERIOR PAINT. EXTREMELY WELL FAVORED FLOOR PLAN WITH HIGH CEILINGS AND OPEN CONCEPT KITCHEN AND LIVING SPACES. NICE SIZE BACKYARD WITH WROUGHT IRON FENCING IN BACK AND CUSTOM CONCRETE FLOORING. THE INTERIOR FEATURES UPDATED LIGHTING, PLANTATION SHUTTERS, GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, EATING BAR. COMMUNITY FEATURES INCLUDE COMMUNITY POOL, BASKETBALL COURT, DOG PARK AND LOT OF GREEN SPACE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 337 Metropolitan Drive have any available units?
337 Metropolitan Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 337 Metropolitan Drive have?
Some of 337 Metropolitan Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 337 Metropolitan Drive currently offering any rent specials?
337 Metropolitan Drive is not currently offering any rent specials.
Is 337 Metropolitan Drive pet-friendly?
Yes, 337 Metropolitan Drive is pet friendly.
Does 337 Metropolitan Drive offer parking?
Yes, 337 Metropolitan Drive offers parking.
Does 337 Metropolitan Drive have units with washers and dryers?
No, 337 Metropolitan Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 337 Metropolitan Drive have a pool?
Yes, 337 Metropolitan Drive has a pool.
Does 337 Metropolitan Drive have accessible units?
No, 337 Metropolitan Drive does not have accessible units.
Does 337 Metropolitan Drive have units with dishwashers?
Yes, 337 Metropolitan Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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