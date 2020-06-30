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Plano, TX
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2232 FLANDERS Lane
Last updated May 21 2019 at 9:43 PM

2232 FLANDERS Lane

2232 Flanders Lane · No Longer Available
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Location

2232 Flanders Lane, Plano, TX 75025
Hunters Glen

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2232 FLANDERS Lane have any available units?
2232 FLANDERS Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 2232 FLANDERS Lane have?
Some of 2232 FLANDERS Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2232 FLANDERS Lane currently offering any rent specials?
2232 FLANDERS Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2232 FLANDERS Lane pet-friendly?
No, 2232 FLANDERS Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 2232 FLANDERS Lane offer parking?
Yes, 2232 FLANDERS Lane offers parking.
Does 2232 FLANDERS Lane have units with washers and dryers?
No, 2232 FLANDERS Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2232 FLANDERS Lane have a pool?
No, 2232 FLANDERS Lane does not have a pool.
Does 2232 FLANDERS Lane have accessible units?
No, 2232 FLANDERS Lane does not have accessible units.
Does 2232 FLANDERS Lane have units with dishwashers?
Yes, 2232 FLANDERS Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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