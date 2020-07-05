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Irving, TX
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8111 Locust Street
Last updated November 2 2019 at 11:53 PM

8111 Locust Street

8111 Locust Street · No Longer Available
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Location

8111 Locust Street, Irving, TX 75063
Valley Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
accepts section 8
parking
garage
ABSOLUTE GORGEOUS ZERO LOT HOME IN A GREAT LOCATION! WOOD BLINDS! CERAMIC TILE IN ENTRY,LIVING,DINING,KITCHEN,NOOK & HALL! CARPETED BEDROOMS! HIGH CEILINGS WITH 8 FT DOORS! JETTED TUB IN MASTER! SKYLIGHTS! BEDROOMS ARE SPLIT! DOUBLE GARAGE! READY FOR IMMEDIATE MOVE-IN! ABSOLUTELY STUNNING! NEW CARPET IN ALL BEDROOMS. YOU MUST SEE! ALL APPLICATIONS MUST BE COMPLETE, APPLICANT CRITERIA FORM ALONG WITH APPLICATION FEE BEFORE IT WILL BE REVIEWED. Landlord does NOT accept Section 8 Vouchers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8111 Locust Street have any available units?
8111 Locust Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irving, TX.
How much is rent in Irving, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Irving Rent Report.
What amenities does 8111 Locust Street have?
Some of 8111 Locust Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8111 Locust Street currently offering any rent specials?
8111 Locust Street is not currently offering any rent specials.
Is 8111 Locust Street pet-friendly?
No, 8111 Locust Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irving.
Does 8111 Locust Street offer parking?
Yes, 8111 Locust Street offers parking.
Does 8111 Locust Street have units with washers and dryers?
No, 8111 Locust Street does not offer units with in unit laundry.
Does 8111 Locust Street have a pool?
No, 8111 Locust Street does not have a pool.
Does 8111 Locust Street have accessible units?
No, 8111 Locust Street does not have accessible units.
Does 8111 Locust Street have units with dishwashers?
Yes, 8111 Locust Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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