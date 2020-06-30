4200 Watson Street

Amenities
LOCATION, LOCATION, LOCATION! FABULOUS CONDO UNIT IN THE DESIRABLE HEIGHTS AREA! THIS CHARMING CONDO FEATURES 2 BEDS/2 BATHS, & NUMEROUS UPGRADES SUCH AS NEW CARPET, GRANITE COUNTERTOPS IN THE KITCHEN & BATHROOMS, WALK-IN CLOSETS, AND NEW WASHER AND DRYER UNITS! LOCATED IN THE HEART OF THE HEIGHTS, WITH PLENTY OF GREEN SPACE AND A SWIMMING POOL FOR ITS RESIDENTS. WALKING DISTANCE TO THE PROCTOR PLAZA PARK WITH TENNIS COURTS. JUST MINUTES AWAY FROM I-10, I-45, RESTAURANTS, STORES, PARKS AND OTHER NEARBY ENTERTAINMENT. THIS PROPERTY WILL NOT LAST LONG!