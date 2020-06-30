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4200 Watson Street
Last updated March 31 2020 at 4:33 PM

4200 Watson Street

4200 Watson Street · No Longer Available
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Location

4200 Watson Street, Houston, TX 77009
Greater Heights

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
pool
tennis court
LOCATION, LOCATION, LOCATION! FABULOUS CONDO UNIT IN THE DESIRABLE HEIGHTS AREA! THIS CHARMING CONDO FEATURES 2 BEDS/2 BATHS, & NUMEROUS UPGRADES SUCH AS NEW CARPET, GRANITE COUNTERTOPS IN THE KITCHEN & BATHROOMS, WALK-IN CLOSETS, AND NEW WASHER AND DRYER UNITS! LOCATED IN THE HEART OF THE HEIGHTS, WITH PLENTY OF GREEN SPACE AND A SWIMMING POOL FOR ITS RESIDENTS. WALKING DISTANCE TO THE PROCTOR PLAZA PARK WITH TENNIS COURTS. JUST MINUTES AWAY FROM I-10, I-45, RESTAURANTS, STORES, PARKS AND OTHER NEARBY ENTERTAINMENT. THIS PROPERTY WILL NOT LAST LONG!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4200 Watson Street have any available units?
4200 Watson Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 4200 Watson Street have?
Some of 4200 Watson Street's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4200 Watson Street currently offering any rent specials?
4200 Watson Street is not currently offering any rent specials.
Is 4200 Watson Street pet-friendly?
No, 4200 Watson Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 4200 Watson Street offer parking?
No, 4200 Watson Street does not offer parking.
Does 4200 Watson Street have units with washers and dryers?
Yes, 4200 Watson Street offers units with in unit laundry.
Does 4200 Watson Street have a pool?
Yes, 4200 Watson Street has a pool.
Does 4200 Watson Street have accessible units?
No, 4200 Watson Street does not have accessible units.
Does 4200 Watson Street have units with dishwashers?
Yes, 4200 Watson Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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