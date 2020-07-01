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2333 Bering Drive
Last updated March 17 2020 at 3:50 PM

2333 Bering Drive

2333 Bering Drive · No Longer Available
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Location

2333 Bering Drive, Houston, TX 77057
Great Uptown

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
accessible
parking
garage
guest parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2333 Bering Drive have any available units?
2333 Bering Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 2333 Bering Drive have?
Some of 2333 Bering Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2333 Bering Drive currently offering any rent specials?
2333 Bering Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2333 Bering Drive pet-friendly?
No, 2333 Bering Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 2333 Bering Drive offer parking?
Yes, 2333 Bering Drive offers parking.
Does 2333 Bering Drive have units with washers and dryers?
Yes, 2333 Bering Drive offers units with in unit laundry.
Does 2333 Bering Drive have a pool?
No, 2333 Bering Drive does not have a pool.
Does 2333 Bering Drive have accessible units?
Yes, 2333 Bering Drive has accessible units.
Does 2333 Bering Drive have units with dishwashers?
Yes, 2333 Bering Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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