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2107 Oak Shores Drive
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2107 Oak Shores Drive

2107 Oak Shores Drive · No Longer Available
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Location

2107 Oak Shores Drive, Houston, TX 77339
Kingwood

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
accessible
parking
garage
*****NEVER FLOODED!**** ADORABLE HOME HAS BEEN COMPLETELY UPDATED WITH RECENT FLOORING, APPLIANCES WHICH INCLUDE WASHER, DRYER, REFRIGERTOR, DISHWASHER, GAS RANGE ARE ALL LESS THAN A YEAR OLD. ADDITIONAL REFRIGERATOR IN GARAGE. A/C UNIT REPLACED IN 7/19 (COILS, CONDENSER AND DUCTWORK). NEW WATER HEATER IN 2018. REMODELED SHOWER IN MASTER. GRANITE IN KITCHEN AND BATHS. SPLIT BEDROOMS. FRESH INTERIOR PAINT THROUGHOUT. SITUATED ON LARGE LOT, CONVENIENT AND CLOSE TO EVERYTHING! EASY COMMUTE FROM 59, BELTWAY AND GRAND PARKWAY. GREAT SCHOOLS. ENCLOSED SCREENED-IN PATIO IN BACK. MANY AMENITIES IN THE KINGWOOD AREA.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2107 Oak Shores Drive have any available units?
2107 Oak Shores Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 2107 Oak Shores Drive have?
Some of 2107 Oak Shores Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2107 Oak Shores Drive currently offering any rent specials?
2107 Oak Shores Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2107 Oak Shores Drive pet-friendly?
No, 2107 Oak Shores Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 2107 Oak Shores Drive offer parking?
Yes, 2107 Oak Shores Drive offers parking.
Does 2107 Oak Shores Drive have units with washers and dryers?
Yes, 2107 Oak Shores Drive offers units with in unit laundry.
Does 2107 Oak Shores Drive have a pool?
No, 2107 Oak Shores Drive does not have a pool.
Does 2107 Oak Shores Drive have accessible units?
Yes, 2107 Oak Shores Drive has accessible units.
Does 2107 Oak Shores Drive have units with dishwashers?
Yes, 2107 Oak Shores Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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