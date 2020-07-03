All apartments in Grapevine
Find more places like 615 W Nash Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Grapevine, TX
/
615 W Nash Street
Last updated May 20 2019 at 10:12 PM

615 W Nash Street

615 West Nash Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Grapevine
See all
Apartments with Pool
See all
2 Bedrooms
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Parking
See all

Location

615 West Nash Street, Grapevine, TX 76051

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
microwave
furnished
range
refrigerator
Unit Amenities
furnished
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
PRIME LOCATION WITHIN WALKING DISTANCE TO GRAPEVINE'S HISTORIC MAIN STREET! WELL CARED FOR 1950s PERIOD HOME FEATURING ORIGINAL WOOD FLOORS IN 1 LR, HALLWAY, BEDROOMS, AND CERAMIC TILE IN ALL OTHER AREAS, A GAS COOKSTOVE, AND NEW REFRIGERATOR. THE DECK OVERLOOKS A LOVELY SPACIOUS BACKYARD. STORAGE SHED INCLUDED. GRAPEVINE IS IN THE HEART OF THE DFW METROPLEX YET A NATURE LOVERS DREAM WITH ITS BEAUTIFUL LAKE GRAPEVINE, MARINAS, TRAILS, AND PARKS. ONLY MINUTES AWAY FROM DFW INTERNATIONAL AIRPORT, THE NEW T-RAIL, AND MJR HWYS. ENJOY UPSCALE SHOPPING AT SOUTHLAKE TOWNSQUARE. Furnished or Short Term at a higher rate.
(Tenants Agent to verify schools and room sizes) Good Credit Rating REQUIRED. Agent is co-owner.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 615 W Nash Street have any available units?
615 W Nash Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Grapevine, TX.
How much is rent in Grapevine, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Grapevine Rent Report.
What amenities does 615 W Nash Street have?
Some of 615 W Nash Street's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and microwave. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 615 W Nash Street currently offering any rent specials?
615 W Nash Street is not currently offering any rent specials.
Is 615 W Nash Street pet-friendly?
No, 615 W Nash Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Grapevine.
Does 615 W Nash Street offer parking?
No, 615 W Nash Street does not offer parking.
Does 615 W Nash Street have units with washers and dryers?
No, 615 W Nash Street does not offer units with in unit laundry.
Does 615 W Nash Street have a pool?
No, 615 W Nash Street does not have a pool.
Does 615 W Nash Street have accessible units?
No, 615 W Nash Street does not have accessible units.
Does 615 W Nash Street have units with dishwashers?
No, 615 W Nash Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
Helpful Articles
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
How to Find a Sublet
The Best Cities for Singles 2019
Top 10 Medium-Sized Cities with the Biggest Rent Growth Over the Last Year
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Cobblestone Village
951 Turner Rd
Grapevine, TX 76051
Grapevine Station Apartments
1022 Texan Trl
Grapevine, TX 76051
Timberline Condos
3501 Timberline Dr
Grapevine, TX 76051
Bexley Grapevine
3535 Bluffs Ln
Grapevine, TX 76051
Jefferson Silverlake
1775 State Highway 26
Grapevine, TX 76051
925 Main Street
925 S Main St
Grapevine, TX 76051
Bristol Grapevine
2400 Timberline Dr
Grapevine, TX 76051
Cross Creek at Grapevine Ranch
2701 Grapevine Mills Blvd N
Grapevine, TX 76051

Similar Pages

Grapevine 1 BedroomsGrapevine 2 Bedrooms
Grapevine 2 Bedrooms, 2 BathroomsGrapevine Apartments with Pool
Grapevine Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Frisco, TXCarrollton, TXMcKinney, TXAllen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TX
Rowlett, TXFlower Mound, TXDeSoto, TXSherman, TXWaxahachie, TXCoppell, TX

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
University of Texas Southwestern Medical CenterCollin County Community College District
Dallas Theological Seminary