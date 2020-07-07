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6885 Regello Drive
Last updated February 22 2020 at 3:00 AM

6885 Regello Drive

6885 Regello Drive · No Longer Available
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Location

6885 Regello Drive, Frisco, TX 75034

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6885 Regello Drive have any available units?
6885 Regello Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 6885 Regello Drive have?
Some of 6885 Regello Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6885 Regello Drive currently offering any rent specials?
6885 Regello Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6885 Regello Drive pet-friendly?
No, 6885 Regello Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 6885 Regello Drive offer parking?
Yes, 6885 Regello Drive offers parking.
Does 6885 Regello Drive have units with washers and dryers?
Yes, 6885 Regello Drive offers units with in unit laundry.
Does 6885 Regello Drive have a pool?
No, 6885 Regello Drive does not have a pool.
Does 6885 Regello Drive have accessible units?
No, 6885 Regello Drive does not have accessible units.
Does 6885 Regello Drive have units with dishwashers?
Yes, 6885 Regello Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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