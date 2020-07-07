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Frisco, TX
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6373 Gordon Street
Last updated July 24 2019 at 10:58 AM

6373 Gordon Street

6373 Gordon Street · No Longer Available
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Location

6373 Gordon Street, Frisco, TX 75034

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
game room
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6373 Gordon Street have any available units?
6373 Gordon Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 6373 Gordon Street have?
Some of 6373 Gordon Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6373 Gordon Street currently offering any rent specials?
6373 Gordon Street is not currently offering any rent specials.
Is 6373 Gordon Street pet-friendly?
No, 6373 Gordon Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 6373 Gordon Street offer parking?
Yes, 6373 Gordon Street offers parking.
Does 6373 Gordon Street have units with washers and dryers?
No, 6373 Gordon Street does not offer units with in unit laundry.
Does 6373 Gordon Street have a pool?
No, 6373 Gordon Street does not have a pool.
Does 6373 Gordon Street have accessible units?
No, 6373 Gordon Street does not have accessible units.
Does 6373 Gordon Street have units with dishwashers?
Yes, 6373 Gordon Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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