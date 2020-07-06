All apartments in Frisco
Find more places like 6060 Van Horn Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Frisco, TX
/
6060 Van Horn Lane
Last updated January 26 2020 at 11:23 PM

6060 Van Horn Lane

6060 Van Horn Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Frisco
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

6060 Van Horn Lane, Frisco, TX 75034
Starwood

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
carpet
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
game room
parking
garage
tennis court
GORGEOUS HOME ON CUL DE SAC STREET IN PRESTIGIOUS GUARD GATED COMMUNITY OF STARWOOD JUST ACROSS FROM THE STAR. BEAUTIFULLY UPDATED WITH LUXURIOUS NEW HAND SCRAPED HDWD FLOORS, NEW CARPET & FRESHLY PAINTED THROUGHOUT. GREAT OPEN FLOOR PLAN WITH MASTER, PRIVATE STUDY & 2ND BED DOWN. LARGE GAME ROOM & 2 SPACIOUS SECONDARY BEDS UP. DESIGNER KITCHEN WITH NEW SS APPLIANCES & GRANITE COUNTERS OVERLOOKS SPACIOUS FAMILY ROOM WITH FIREPLACE & WALL OF WINDOWS WITH VIEW OF HUGE GRASSY PLAY YARD. OVERSIZED 3 CAR GARAGE AND LOADS OF EXTRA STORAGE SPACE. COVETED GUARD GATED COMMUNITY OF STARWOOD FEATURES FITNESS CENTER, CLUB HOUSE, LIGHTED TENNIS COURTS, & BIKE PATHS CONVENIENTLY LOCATED NEAR TOLLWAY & THE STAR.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6060 Van Horn Lane have any available units?
6060 Van Horn Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 6060 Van Horn Lane have?
Some of 6060 Van Horn Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6060 Van Horn Lane currently offering any rent specials?
6060 Van Horn Lane is not currently offering any rent specials.
Is 6060 Van Horn Lane pet-friendly?
No, 6060 Van Horn Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 6060 Van Horn Lane offer parking?
Yes, 6060 Van Horn Lane offers parking.
Does 6060 Van Horn Lane have units with washers and dryers?
No, 6060 Van Horn Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 6060 Van Horn Lane have a pool?
No, 6060 Van Horn Lane does not have a pool.
Does 6060 Van Horn Lane have accessible units?
No, 6060 Van Horn Lane does not have accessible units.
Does 6060 Van Horn Lane have units with dishwashers?
Yes, 6060 Van Horn Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
Helpful Articles
Need a Roommate Agreement? (Template)
Best Cities for Families 2019
Forms Needed to Rent an Apartment
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Sonsrena
9425 Rolater Rd
Frisco, TX 75035
Kilby
8455 Grace Street
Frisco, TX 75034
Overlook by the Park
1750 FM 423
Frisco, TX 75033
The Edison at Frisco
8811 Eldorado Pkwy
Frisco, TX 75034
Sorrel Phillips Creek Ranch
5050 Farm to Market Rd 423
Frisco, TX 75034
Lebanon Ridge Apartments
2355 Lebanon Rd
Frisco, TX 75034
AMLI Frisco Crossing
7255 Texas Rangers Dr
Frisco, TX 75034
Skyhouse Frisco Station
6633 John Hickman Pkwy
Frisco, TX 75034

Similar Pages

Frisco 1 BedroomsFrisco 2 Bedrooms
Frisco 2 Bedrooms, 2 BathroomsFrisco Apartments with Pool
Frisco Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Carrollton, TXMcKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TX
Bedford, TXGrapevine, TXAllen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TX

Nearby Neighborhoods

Stonebriar

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District