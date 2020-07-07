All apartments in Frisco
Find more places like 5374 Moss Glen Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Frisco, TX
/
5374 Moss Glen Drive
Last updated March 1 2020 at 12:52 AM

5374 Moss Glen Drive

5374 Moss Glen Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Frisco
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

5374 Moss Glen Drive, Frisco, TX 75034
Starwood

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
game room
parking
pool
garage
hot tub
media room
BEAUTIFULLY UPDATED IN PRESTIGIOUS GUARD GATED STARWOOD IN PRIME FRISCO LOCATION. ENTERTAINER'S DREAM HOME WITH AMAZING OUTDOOR OASIS HAS LARGE DIVING POOL, DUAL WATERFALLS, SPA, OUTDOOR ENTERTAINER'S AREA WITH BAR & TV. CUSTOM HALF-COURT SPORTS COURT. DRAMATIC ENTRY WITH SOARING CEILINGS & CUSTOM BARN DOORS LEAD TO PRIVATE STUDY. LUXURIOUS HAND SCRAPED WOOD FLOORS & PLANTATION SHUTTERS. BRIGHT & OPEN KITCHEN FEATURES HUGE 10FT. ENTERTAINER'S ISLAND WITH EXOTIC BRAZILIAN MARBLE COUNTER TOPS. NEW SS BOSCH APPLS. LARGE MASTER RETREAT WITH NEWLY UPDATED MASTER BATH. SPACIOUS GUEST ROOM DOWN. DUAL STAIRWAYS LEAD TO LRGE GAME ROOM WITH WET BAR & REFRIG. CUSTOM BARN DOOR LEADS TO MEDIA ROOM. 3 LRGE SECONDARY BEDS UP

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5374 Moss Glen Drive have any available units?
5374 Moss Glen Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 5374 Moss Glen Drive have?
Some of 5374 Moss Glen Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5374 Moss Glen Drive currently offering any rent specials?
5374 Moss Glen Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5374 Moss Glen Drive pet-friendly?
No, 5374 Moss Glen Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 5374 Moss Glen Drive offer parking?
Yes, 5374 Moss Glen Drive offers parking.
Does 5374 Moss Glen Drive have units with washers and dryers?
No, 5374 Moss Glen Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5374 Moss Glen Drive have a pool?
Yes, 5374 Moss Glen Drive has a pool.
Does 5374 Moss Glen Drive have accessible units?
No, 5374 Moss Glen Drive does not have accessible units.
Does 5374 Moss Glen Drive have units with dishwashers?
Yes, 5374 Moss Glen Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
The Best & Worst Cities for Dating 2019
How to Rent an Apartment Out of State
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Ravello Stonebriar
5225 Town and Country Blvd
Frisco, TX 75034
Old Hickory Square
8625 Hickory St
Frisco, TX 75034
Cortland Phillips Creek Ranch
6300 Farm to Market Road 423
Frisco, TX 75034
Carmichael
8787 Legacy Dr
Frisco, TX 75033
Sorrel Phillips Creek Ranch
5050 Farm to Market Rd 423
Frisco, TX 75034
Olympus Boulevard
6255 Frisco Square Blvd
Frisco, TX 75034
Villas of Chapel Creek
5775 Parkwood Blvd
Frisco, TX 75034
Bell Frisco at Main
1801 McCord Way
Frisco, TX 75033

Similar Pages

Frisco 1 BedroomsFrisco 2 Bedrooms
Frisco 2 Bedrooms, 2 BathroomsFrisco Apartments with Pool
Frisco Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Carrollton, TXMcKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TX
Bedford, TXGrapevine, TXAllen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TX

Nearby Neighborhoods

Stonebriar

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District