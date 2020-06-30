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Carrollton, TX
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1622 Denton Drive
Last updated April 25 2019 at 1:44 AM

1622 Denton Drive

1622 Denton Dr · No Longer Available
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Location

1622 Denton Dr, Carrollton, TX 75006

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
ice maker
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1622 Denton Drive have any available units?
1622 Denton Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carrollton, TX.
How much is rent in Carrollton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Carrollton Rent Report.
What amenities does 1622 Denton Drive have?
Some of 1622 Denton Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1622 Denton Drive currently offering any rent specials?
1622 Denton Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1622 Denton Drive pet-friendly?
No, 1622 Denton Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Carrollton.
Does 1622 Denton Drive offer parking?
Yes, 1622 Denton Drive offers parking.
Does 1622 Denton Drive have units with washers and dryers?
No, 1622 Denton Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1622 Denton Drive have a pool?
No, 1622 Denton Drive does not have a pool.
Does 1622 Denton Drive have accessible units?
No, 1622 Denton Drive does not have accessible units.
Does 1622 Denton Drive have units with dishwashers?
Yes, 1622 Denton Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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