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Queens, NY
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23-61 Crescent Street 2A
Last updated June 18 2020 at 10:10 AM

23-61 Crescent Street 2A

23-61 Crescent Street · No Longer Available
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Location

23-61 Crescent Street, Queens, NY 11105
Astoria

Amenities

hardwood floors
recently renovated
some paid utils
Unit Amenities
hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
Unit 2A Available 07/01/20 ENTIRE FLOOR-SPACIOUS AND BRIGHT-CLOSE TO TRAIN - Property Id: 134584

ENTIRE FLOOR-SPACIOUS AND BRIGHT-CLOSE TO TRAIN

ENTIRE FLOOR

CLOSE TO NW DITMARS STOP

ONE BLOCK TO DITMARS BLVD.

NEWLY RENOVATED

SUPER CLEANED AND WELL MAINTAINTED

HARDWOOD FLOORING

FIVE CLOSETS

EXTRA 4th ROOM FOR OFFICE OR STORAGE

NO PETS PLEASE

HEAT AND HOT WATER INCLUDED

CONTACT VINCE: 914-222-0193
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/134584
Property Id 134584

No Pets Allowed

(RLNE5795869)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23-61 Crescent Street 2A have any available units?
23-61 Crescent Street 2A doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queens, NY.
Is 23-61 Crescent Street 2A currently offering any rent specials?
23-61 Crescent Street 2A isn't currently offering any rent specials.
Is 23-61 Crescent Street 2A pet-friendly?
No, 23-61 Crescent Street 2A is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queens.
Does 23-61 Crescent Street 2A offer parking?
No, 23-61 Crescent Street 2A does not offer parking.
Does 23-61 Crescent Street 2A have units with washers and dryers?
No, 23-61 Crescent Street 2A does not offer units with in unit laundry.
Does 23-61 Crescent Street 2A have a pool?
No, 23-61 Crescent Street 2A does not have a pool.
Does 23-61 Crescent Street 2A have accessible units?
No, 23-61 Crescent Street 2A does not have accessible units.
Does 23-61 Crescent Street 2A have units with dishwashers?
No, 23-61 Crescent Street 2A does not have units with dishwashers.
Does 23-61 Crescent Street 2A have units with air conditioning?
No, 23-61 Crescent Street 2A does not have units with air conditioning.
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