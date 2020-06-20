23-61 Crescent Street 2A

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Unit 2A Available 07/01/20 ENTIRE FLOOR-SPACIOUS AND BRIGHT-CLOSE TO TRAIN - Property Id: 134584
ENTIRE FLOOR-SPACIOUS AND BRIGHT-CLOSE TO TRAIN
ENTIRE FLOOR
CLOSE TO NW DITMARS STOP
ONE BLOCK TO DITMARS BLVD.
NEWLY RENOVATED
SUPER CLEANED AND WELL MAINTAINTED
HARDWOOD FLOORING
FIVE CLOSETS
EXTRA 4th ROOM FOR OFFICE OR STORAGE
NO PETS PLEASE
HEAT AND HOT WATER INCLUDED
CONTACT VINCE: 914-222-0193
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/134584
Property Id 134584
No Pets Allowed
(RLNE5795869)