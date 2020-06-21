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Paradise, NV
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1515 E Reno Avenue #A107
Last updated June 13 2020 at 12:27 PM

1515 E Reno Avenue #A107

1515 East Reno Avenue · No Longer Available
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Location

1515 East Reno Avenue, Paradise, NV 89119

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
pool
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Black and Cherry Re??al Estate Group 702-795-4663

(RLNE4505960)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1515 E Reno Avenue #A107 have any available units?
1515 E Reno Avenue #A107 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Paradise, NV.
What amenities does 1515 E Reno Avenue #A107 have?
Some of 1515 E Reno Avenue #A107's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1515 E Reno Avenue #A107 currently offering any rent specials?
1515 E Reno Avenue #A107 isn't currently offering any rent specials.
Is 1515 E Reno Avenue #A107 pet-friendly?
No, 1515 E Reno Avenue #A107 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Paradise.
Does 1515 E Reno Avenue #A107 offer parking?
No, 1515 E Reno Avenue #A107 does not offer parking.
Does 1515 E Reno Avenue #A107 have units with washers and dryers?
Yes, 1515 E Reno Avenue #A107 offers units with in unit laundry.
Does 1515 E Reno Avenue #A107 have a pool?
Yes, 1515 E Reno Avenue #A107 has a pool.
Does 1515 E Reno Avenue #A107 have accessible units?
No, 1515 E Reno Avenue #A107 does not have accessible units.
Does 1515 E Reno Avenue #A107 have units with dishwashers?
No, 1515 E Reno Avenue #A107 does not have units with dishwashers.
Does 1515 E Reno Avenue #A107 have units with air conditioning?
No, 1515 E Reno Avenue #A107 does not have units with air conditioning.
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