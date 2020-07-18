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1901 Davina Street
Last updated July 18 2020 at 10:14 AM

1901 Davina Street

1901 Davina Street · (702) 505-3484
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Location

1901 Davina Street, Henderson, NV 89074
Green Valley South

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$4,000

4 Bed · 4 Bath · 3571 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1901 Davina Street have any available units?
1901 Davina Street has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Henderson, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Henderson Rent Report.
What amenities does 1901 Davina Street have?
Some of 1901 Davina Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1901 Davina Street currently offering any rent specials?
1901 Davina Street is not currently offering any rent specials.
Is 1901 Davina Street pet-friendly?
No, 1901 Davina Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Henderson.
Does 1901 Davina Street offer parking?
Yes, 1901 Davina Street offers parking.
Does 1901 Davina Street have units with washers and dryers?
No, 1901 Davina Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1901 Davina Street have a pool?
Yes, 1901 Davina Street has a pool.
Does 1901 Davina Street have accessible units?
No, 1901 Davina Street does not have accessible units.
Does 1901 Davina Street have units with dishwashers?
Yes, 1901 Davina Street has units with dishwashers.
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