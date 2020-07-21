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Concord, NC
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7362 Mill Ruins Avenue
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7362 Mill Ruins Avenue

7362 Mill Ruins Ave Southwest · No Longer Available
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Location

7362 Mill Ruins Ave Southwest, Concord, NC 28025
The Mills

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
recently renovated
gym
Unit Amenities
carpet
dishwasher
garbage disposal
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
pool
dogs allowed
pet friendly
GORGEOUS HOME IN THE MILLS AT ROCKY RIVER - Property Id: 63564

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Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/63564p
Property Id 63564

(RLNE5123583)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7362 Mill Ruins Avenue have any available units?
7362 Mill Ruins Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Concord, NC.
How much is rent in Concord, NC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Concord Rent Report.
What amenities does 7362 Mill Ruins Avenue have?
Some of 7362 Mill Ruins Avenue's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7362 Mill Ruins Avenue currently offering any rent specials?
7362 Mill Ruins Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 7362 Mill Ruins Avenue pet-friendly?
Yes, 7362 Mill Ruins Avenue is pet friendly.
Does 7362 Mill Ruins Avenue offer parking?
No, 7362 Mill Ruins Avenue does not offer parking.
Does 7362 Mill Ruins Avenue have units with washers and dryers?
No, 7362 Mill Ruins Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 7362 Mill Ruins Avenue have a pool?
Yes, 7362 Mill Ruins Avenue has a pool.
Does 7362 Mill Ruins Avenue have accessible units?
No, 7362 Mill Ruins Avenue does not have accessible units.
Does 7362 Mill Ruins Avenue have units with dishwashers?
Yes, 7362 Mill Ruins Avenue has units with dishwashers.
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