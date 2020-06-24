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4216 Holmes Street
Last updated March 27 2019 at 7:21 PM

4216 Holmes Street

4216 Holmes Street · No Longer Available
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Location

4216 Holmes Street, Kansas City, MO 64110
South Hyde Park

Amenities

w/d hookup
google fiber
patio / balcony
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
google fiber
BEAUTIFULLY REMODELED 3 BEDROOM 2 BATH HOME NEAR SOUTH HYDE PARK. THIS HOME INCLUDES 1 ATTACHED CAR GARAGE AND ALSO AN ADDITIONAL PARKING SPOT ON THE DRIVE WAY, FULLY EQUIPPED KITCHEN, GORGEOUS BLUE TONED KITCHEN TILE BACKDROP, COUNTER SPACE FOR STOOLS AND A OPEN KITCHEN THAT CONNECTS TO DINING AREA, UPDATED BATHROOM TILES, ECCENTRIC HANGING LAMPS IN DINNING AND LIVING-ROOM, STUNNING TEXTURED CEILING IN DINNING ROOM, DARK WOOD STAINED FLOORING THROUGHOUT HOME, LARGE BACK WOODEN DECK, UNFINISHED BASEMENT PERFECT FOR STORAGE, LAUNDRY ROOM WITH WASHER AND DRYER CONNECTIONS ONLY!
THIS HOME IS NEAR WESTPORT, PLAZA, SOUTH HYDE PARK, NELSON ATKINS & ST LUKES HOSPITAL.
FIREPLACE WILL BE DECORATIVE ONLY.
SECURITY SYSTEM INSTALLED, PRE-WIRED GOOGLE FIBER.
NO PETS ALLOWED.
12 month lease
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4216 Holmes Street have any available units?
4216 Holmes Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kansas City, MO.
How much is rent in Kansas City, MO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Kansas City Rent Report.
What amenities does 4216 Holmes Street have?
Some of 4216 Holmes Street's amenities include w/d hookup, google fiber, and patio / balcony. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4216 Holmes Street currently offering any rent specials?
4216 Holmes Street is not currently offering any rent specials.
Is 4216 Holmes Street pet-friendly?
No, 4216 Holmes Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kansas City.
Does 4216 Holmes Street offer parking?
Yes, 4216 Holmes Street offers parking.
Does 4216 Holmes Street have units with washers and dryers?
No, 4216 Holmes Street does not offer units with in unit laundry.
Does 4216 Holmes Street have a pool?
No, 4216 Holmes Street does not have a pool.
Does 4216 Holmes Street have accessible units?
No, 4216 Holmes Street does not have accessible units.
Does 4216 Holmes Street have units with dishwashers?
No, 4216 Holmes Street does not have units with dishwashers.
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Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

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