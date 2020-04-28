All apartments in Odenton
Find more places like 194 LANGDON FARM CIRCLE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Odenton, MD
/
194 LANGDON FARM CIRCLE
Last updated April 29 2020 at 6:55 AM

194 LANGDON FARM CIRCLE

194 Langdon Farms Circle · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Odenton
See all
Apartments under $1,800
See all
Apartments with Balcony
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all

Location

194 Langdon Farms Circle, Odenton, MD 21113

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
playground
pool
tennis court
MUST SEE! UPDATED 4 LEVEL- 4 BEDROOMS- 2 FULL AND 2- HALF BATH END UNIT TOWNHOUSE IN SEVEN OAKS! UPPER 1 LEVEL HAS 3 BEDROOMS AND 1 BATH. UPPER 2 LEVEL ENTIRE FLOOR IS MASTER SUITE! UPDATED KITCHEN HAS SS APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, ISLAND & EAT IN KITCHEN, WALK OUT TO 2 TIER DECK WITH WOODED VIEW! MAIN LEVEL HAS WOOD FLOORS, LIVING AND DINING ROOM! FRESHLY PAINTED THROUGHOUT. LOWER LEVEL HAS SEPARATE LAUNDRY ROOM, STORAGE ROOM AND FAMILY ROOM THAT WALKS OUT TO LOWER LEVEL DECK! COMMUNITY POOL, WORK OUT ROOM & TENNIS COURTS AND TOT LOT! ACROSS FROM FT MEADE AND CLOSE TO NSA, RESTAURANTS, SHOPS AND MARC TRAIN!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 194 LANGDON FARM CIRCLE have any available units?
194 LANGDON FARM CIRCLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Odenton, MD.
What amenities does 194 LANGDON FARM CIRCLE have?
Some of 194 LANGDON FARM CIRCLE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 194 LANGDON FARM CIRCLE currently offering any rent specials?
194 LANGDON FARM CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 194 LANGDON FARM CIRCLE pet-friendly?
No, 194 LANGDON FARM CIRCLE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Odenton.
Does 194 LANGDON FARM CIRCLE offer parking?
No, 194 LANGDON FARM CIRCLE does not offer parking.
Does 194 LANGDON FARM CIRCLE have units with washers and dryers?
Yes, 194 LANGDON FARM CIRCLE offers units with in unit laundry.
Does 194 LANGDON FARM CIRCLE have a pool?
Yes, 194 LANGDON FARM CIRCLE has a pool.
Does 194 LANGDON FARM CIRCLE have accessible units?
No, 194 LANGDON FARM CIRCLE does not have accessible units.
Does 194 LANGDON FARM CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 194 LANGDON FARM CIRCLE has units with dishwashers.
Does 194 LANGDON FARM CIRCLE have units with air conditioning?
No, 194 LANGDON FARM CIRCLE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
Helpful Articles
How to Get Your Security Deposit Refunded
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Seven Oaks
2100 Sentry Ct
Odenton, MD 21113
Shelter Cove
537 Tranquil Ct
Odenton, MD 21113
Echelon at Odenton
315 Nevada Ave
Odenton, MD 21113
The Point at Seven Oaks
300 Gatehouse Ln
Odenton, MD 21113
322 Baldwin
322 Baldwin Rd
Odenton, MD 21113
Monarch
2614 Smooth Alder St
Odenton, MD 21054
The Elms at Odenton
615 Carlton Otto Ln
Odenton, MD 21113
Flats 170 at Academy Yard
8313 Telegraph Rd
Odenton, MD 21113

Similar Pages

Odenton 1 BedroomsOdenton 2 Bedrooms
Odenton Apartments under $1,800Odenton Apartments with Balcony
Odenton Apartments with ParkingAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCBaltimore, MDArlington, VAColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MDTowson, MDEllicott City, MD
Owings Mills, MDEssex, MDAnnapolis, MDLaurel, MDDundalk, MDHyattsville, MDCatonsville, MDPikesville, MD
Severn, MDBowie, MDCollege Park, MDPerry Hall, MDSuitland, MDMilford Mill, MDParkville, MDMiddle River, MD

Apartments Near Colleges

Towson UniversityBaltimore City Community College
University of BaltimoreCoppin State University
Goucher College