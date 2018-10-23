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727 CROWN PARK AVENUE
Last updated June 18 2020 at 3:09 AM

727 CROWN PARK AVENUE

727 Crowne Park Avenue · (240) 654-7119
COVID-19 Update
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Location

727 Crowne Park Avenue, Gaithersburg, MD 20878

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,800

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4 Bed · 4 Bath · 2508 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
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recently renovated
Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 727 CROWN PARK AVENUE have any available units?
727 CROWN PARK AVENUE has a unit available for $3,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Gaithersburg, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gaithersburg Rent Report.
What amenities does 727 CROWN PARK AVENUE have?
Some of 727 CROWN PARK AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 727 CROWN PARK AVENUE currently offering any rent specials?
727 CROWN PARK AVENUE isn't currently offering any rent specials.
Is 727 CROWN PARK AVENUE pet-friendly?
No, 727 CROWN PARK AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gaithersburg.
Does 727 CROWN PARK AVENUE offer parking?
Yes, 727 CROWN PARK AVENUE does offer parking.
Does 727 CROWN PARK AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 727 CROWN PARK AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 727 CROWN PARK AVENUE have a pool?
No, 727 CROWN PARK AVENUE does not have a pool.
Does 727 CROWN PARK AVENUE have accessible units?
No, 727 CROWN PARK AVENUE does not have accessible units.
Does 727 CROWN PARK AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 727 CROWN PARK AVENUE has units with dishwashers.
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