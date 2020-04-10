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113 LEAFCUP ROAD
Last updated June 19 2020 at 7:16 AM

113 LEAFCUP ROAD

113 Leafcup Road · (240) 630-8689
COVID-19 Update
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Location

113 Leafcup Road, Gaithersburg, MD 20878

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,100

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3 Bed · 3 Bath · 1320 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 113 LEAFCUP ROAD have any available units?
113 LEAFCUP ROAD has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Gaithersburg, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gaithersburg Rent Report.
What amenities does 113 LEAFCUP ROAD have?
Some of 113 LEAFCUP ROAD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 113 LEAFCUP ROAD currently offering any rent specials?
113 LEAFCUP ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 113 LEAFCUP ROAD pet-friendly?
No, 113 LEAFCUP ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gaithersburg.
Does 113 LEAFCUP ROAD offer parking?
Yes, 113 LEAFCUP ROAD does offer parking.
Does 113 LEAFCUP ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 113 LEAFCUP ROAD offers units with in unit laundry.
Does 113 LEAFCUP ROAD have a pool?
Yes, 113 LEAFCUP ROAD has a pool.
Does 113 LEAFCUP ROAD have accessible units?
No, 113 LEAFCUP ROAD does not have accessible units.
Does 113 LEAFCUP ROAD have units with dishwashers?
Yes, 113 LEAFCUP ROAD has units with dishwashers.
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