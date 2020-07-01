All apartments in Bel Air South
Find more places like 3173 HIDDEN RIDGE TER.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Bel Air South, MD
/
3173 HIDDEN RIDGE TER
Last updated April 8 2020 at 9:45 AM

3173 HIDDEN RIDGE TER

3173 Hidden Ridge Terrace · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Bel Air South
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

3173 Hidden Ridge Terrace, Bel Air South, MD 21009

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
BRICK FRONT, UPDATED HOME ON QUIET COURT IN HIDDEN RIDGE. MAIN LEVEL FEATURES SPACIOUS FAMILY ROOM, RENOVATED KITCHEN WITH PANTRY, WOOD FLOORS AND DECORATIVE CERAMIC TILE BACKSPLASH. SEPARATE DINING ROOM WITH WOOD FLOORS AND CHAIR RAIL THAT LEADS TO DECK. MASTER BEDROOM HAS HUGE WALK IN CLOSET AND FULL BATHROOM WITH DUAL VANITIES, CERAMIC TILE FLOOR. ALL BEDROOMS HAVE CEILING FANS. FULLY FINISHED BASEMENT WITH WOOD LAMINATE FLOORS OFFERS 4TH BEDROOM, OFFICE OR PLAYROOM AND WALKOUT TO BRICK PATIO. FULLY FENCED BACKYARD WITH SHED THAT BACKS TO TREES. MINUTES TO ROUTE 95. NEWER AC AND HOT WATER HEATER. ALSO LISTED FOR RENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3173 HIDDEN RIDGE TER have any available units?
3173 HIDDEN RIDGE TER doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bel Air South, MD.
What amenities does 3173 HIDDEN RIDGE TER have?
Some of 3173 HIDDEN RIDGE TER's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3173 HIDDEN RIDGE TER currently offering any rent specials?
3173 HIDDEN RIDGE TER is not currently offering any rent specials.
Is 3173 HIDDEN RIDGE TER pet-friendly?
No, 3173 HIDDEN RIDGE TER is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bel Air South.
Does 3173 HIDDEN RIDGE TER offer parking?
Yes, 3173 HIDDEN RIDGE TER offers parking.
Does 3173 HIDDEN RIDGE TER have units with washers and dryers?
Yes, 3173 HIDDEN RIDGE TER offers units with in unit laundry.
Does 3173 HIDDEN RIDGE TER have a pool?
No, 3173 HIDDEN RIDGE TER does not have a pool.
Does 3173 HIDDEN RIDGE TER have accessible units?
No, 3173 HIDDEN RIDGE TER does not have accessible units.
Does 3173 HIDDEN RIDGE TER have units with dishwashers?
Yes, 3173 HIDDEN RIDGE TER has units with dishwashers.
Does 3173 HIDDEN RIDGE TER have units with air conditioning?
Yes, 3173 HIDDEN RIDGE TER has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.
Helpful Articles
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
Top 10 Tips for Saving on Rent
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Do You Need an Apartment Cosigner?
Studio vs. 1 Bedroom Apartments – Which is Right For You?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Enclave at Box Hill
3405 McCurley Drive
Bel Air South, MD 21009
Seasons at Bel Air
1001 Todd Road
Bel Air South, MD 21015
Woodsdale
102 Waldon Rd
Bel Air South, MD 21009
Avanti
321 Russo Way
Bel Air South, MD 21015
The Douglas at Constant Friendship
499 Crisfield Dr
Bel Air South, MD 21009

Similar Pages

Bel Air South 1 BedroomsBel Air South 2 Bedrooms
Bel Air South Apartments with ParkingBel Air South Apartments with Pool
Bel Air South Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Baltimore, MDColumbia, MDGlen Burnie, MDTowson, MDEllicott City, MDOwings Mills, MDEssex, MDCockeysville, MDAnnapolis, MDLancaster, PALaurel, MD
Odenton, MDDundalk, MDNewark, DECatonsville, MDPikesville, MDBowie, MDPerry Hall, MDMilford Mill, MDParkville, MDMiddle River, MDRandallstown, MD
Carney, MDRosedale, MDReisterstown, MDEdgewood, MDElkridge, MDAberdeen, MDCrofton, MDSouth Laurel, MDLochearn, MDPasadena, MD

Apartments Near Colleges

Franklin and Marshall CollegeLancaster Bible College
University of DelawareTowson University
Baltimore City Community College