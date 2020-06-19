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619 South Main Street
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619 South Main Street

619 South Main Street · (630) 536-7682
COVID-19 Update
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Location

619 South Main Street, Naperville, IL 60540

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,400

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3 Bed · 4 Bath · 1976 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 619 South Main Street have any available units?
619 South Main Street has a unit available for $3,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 619 South Main Street have?
Some of 619 South Main Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 619 South Main Street currently offering any rent specials?
619 South Main Street isn't currently offering any rent specials.
Is 619 South Main Street pet-friendly?
No, 619 South Main Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naperville.
Does 619 South Main Street offer parking?
Yes, 619 South Main Street does offer parking.
Does 619 South Main Street have units with washers and dryers?
No, 619 South Main Street does not offer units with in unit laundry.
Does 619 South Main Street have a pool?
No, 619 South Main Street does not have a pool.
Does 619 South Main Street have accessible units?
No, 619 South Main Street does not have accessible units.
Does 619 South Main Street have units with dishwashers?
Yes, 619 South Main Street has units with dishwashers.
Does 619 South Main Street have units with air conditioning?
No, 619 South Main Street does not have units with air conditioning.
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