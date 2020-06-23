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Smyrna, GA
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401 Countryside Place SE
Last updated April 13 2019 at 8:25 AM

401 Countryside Place SE

401 Countryside Pl SE · No Longer Available
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Location

401 Countryside Pl SE, Smyrna, GA 30080

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
extra storage
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
pool
bbq/grill
tennis court
JUST RENOVATED, TWO (2) OVER-SIZED BEDROOMS WITH WALK-IN CLOSETS, 2 FULL BATHS, FIREPLACE W/GAS LOGS IN LIVING/GREAT ROOM, SEPARATE DINING ROOM, NEW HARDWOODS THROUGHOUT, NEW APPLIANCES INCLUDING WASHER/DRYER, NEW HVAC AND WATER HEATER, NEW CABINETS. TWO BALCONIES, TWO OUTSIDE STORAGE ROOMS, END UNIT, COMMUNITY - POOL, TENNIS COURT & CABANA. UNIT ADJACENT TO NATURE AREA WITH WALKING TRAIL, RENT INCLUDES HOA FEE, WATER/SEWER, TRASH, EXTERIOR MAINTENANCE. LOCATION! LOCATION! NEARBY TO 75/285, SUNTRUST STADIUM (1.5 mi), GALLERIA, VININGS - SHOPPING, RESTAURANTS, ETC.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 401 Countryside Place SE have any available units?
401 Countryside Place SE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Smyrna, GA.
How much is rent in Smyrna, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Smyrna Rent Report.
What amenities does 401 Countryside Place SE have?
Some of 401 Countryside Place SE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 401 Countryside Place SE currently offering any rent specials?
401 Countryside Place SE is not currently offering any rent specials.
Is 401 Countryside Place SE pet-friendly?
No, 401 Countryside Place SE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Smyrna.
Does 401 Countryside Place SE offer parking?
No, 401 Countryside Place SE does not offer parking.
Does 401 Countryside Place SE have units with washers and dryers?
Yes, 401 Countryside Place SE offers units with in unit laundry.
Does 401 Countryside Place SE have a pool?
Yes, 401 Countryside Place SE has a pool.
Does 401 Countryside Place SE have accessible units?
No, 401 Countryside Place SE does not have accessible units.
Does 401 Countryside Place SE have units with dishwashers?
Yes, 401 Countryside Place SE has units with dishwashers.
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