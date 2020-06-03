All apartments in Smyrna
Find more places like 1106 Drewsbury Court SE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Smyrna, GA
/
1106 Drewsbury Court SE
Last updated October 26 2019 at 7:49 PM

1106 Drewsbury Court SE

1106 Drewsbury Court Southeast · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Smyrna
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all

Location

1106 Drewsbury Court Southeast, Smyrna, GA 30080

Amenities

granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
microwave
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
AGENTS COME SHOW THIS FABULOUS CONVENIENTLY LOCATED 5/4 EXECUTIVE HOME LOCATED IN QUIET CUL DE SAC. THIS LOVELY HOME FEATURES 2 STORY FOYER, SPACIOUS 2 STORY FAM RM, PLANTATION SHUTTERS THROUGHOUT MAIN, GLEAMING HDWDS ON MAIN, FRESH PAINT IN AND OUT, LG COOKS KIT W/ GRANITE, TILE BACKSPLASH AND ALL NEW APPLIANCES. GUEST BEDROOM ON MAIN, LG SEP DR & FRONT RM. UPSTAIRS FEATURES LG MSTR SUITE W/ HUGE MASTER CLOSET, VERY SPACIOUS MBTH W/ SEP GARDEN TUB, SEP SHOWER & DOUBLE SINKS. 3 OTHER SIZABLE BEDROOMS UP, 2 SERVED BY HALL BATH & 1 WITH PRIVATE BATH.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1106 Drewsbury Court SE have any available units?
1106 Drewsbury Court SE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Smyrna, GA.
How much is rent in Smyrna, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Smyrna Rent Report.
What amenities does 1106 Drewsbury Court SE have?
Some of 1106 Drewsbury Court SE's amenities include granite counters, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1106 Drewsbury Court SE currently offering any rent specials?
1106 Drewsbury Court SE is not currently offering any rent specials.
Is 1106 Drewsbury Court SE pet-friendly?
No, 1106 Drewsbury Court SE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Smyrna.
Does 1106 Drewsbury Court SE offer parking?
Yes, 1106 Drewsbury Court SE offers parking.
Does 1106 Drewsbury Court SE have units with washers and dryers?
No, 1106 Drewsbury Court SE does not offer units with in unit laundry.
Does 1106 Drewsbury Court SE have a pool?
No, 1106 Drewsbury Court SE does not have a pool.
Does 1106 Drewsbury Court SE have accessible units?
No, 1106 Drewsbury Court SE does not have accessible units.
Does 1106 Drewsbury Court SE have units with dishwashers?
Yes, 1106 Drewsbury Court SE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
Helpful Articles
How to Rent an Apartment Out of State
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
13 Places to Get Free Moving Boxes
How Long Does it Take to Find an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Brighton Way Apartments
100 Parkway Ave SE
Smyrna, GA 30080
Concord Crossing
2935 Old Concord Rd SE
Smyrna, GA 30082
Walton Grove
2550 Cumberland Blvd SE
Smyrna, GA 30080
Avonlea Square
1836 Roswell St SE
Smyrna, GA 30080
Cumberland Pointe
1202 Wexford Hills Pkwy SE
Smyrna, GA 30080
Park at Vinings
3000 Spring Hill Pkwy SE
Smyrna, GA 30080
Glen Park
3740 Walton Way SE
Smyrna, GA 30082
Belmont Crossing
1940 Atlanta Road Southeast
Smyrna, GA 30080

Similar Pages

Smyrna 1 BedroomsSmyrna 2 Bedrooms
Smyrna Dog Friendly ApartmentsSmyrna Pet Friendly Places
Smyrna Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAlpharetta, GAJohns Creek, GADuluth, GA
Lawrenceville, GADunwoody, GAKennesaw, GANewnan, GADecatur, GAStockbridge, GAGainesville, GA
McDonough, GAWoodstock, GACanton, GANorcross, GADouglasville, GAPeachtree City, GA

Nearby Neighborhoods

Downtown Cumberland

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
Life UniversityMorehouse College
Georgia Gwinnett College